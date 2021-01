Come è giusto che sia, per la pulizia di casa ci affidiamo ai prodotti specifici che troviamo nei vari negozi. Detersivi, sgrassanti, tutti si presentano come ottimi alleati per mantenere l’ambiente ordinato e privo di sporcizia. È altrettanto vero che ogni mese i soldi che spendiamo per acquistarli non sono pochi. Se nella maggior parte delle volte si tratta di spese necessarie, in alcuni casi potremmo cavarcela anche senza, basta solamente sapere come fare. Infatti utilizziamo così le bucce di patate e il risparmio sui prodotti per casa sarà assicurato.

L’aiuto degli scarti

Infatti forse non tutti ne sono a conoscenza, ma dentro casa ci sono tantissimi elementi che presentano proprietà pulenti e disinfettanti. Il più delle volte si tratta di alimenti che non avremmo mai pensato potessero darci una mano in questo senso. Eppure è proprio così. A dire il vero più che i cibi stessi, nella maggior parte dei casi sono gli scarti di quest’ultimi a rivelarsi ottimi per mantenere l’abitazione pulita. Infatti utilizziamo così le bucce di patate e il risparmio sui prodotti per casa sarà assicurato.

Un detersivo fai da te

Le bucce della patata contengono al loro interno delle sostanze antiossidanti in grado di pulire, in quanto sgrassano ed eliminano le macchie. Inoltre, grazie alla presenza di amido presente all’interno del tubero, i piatti e i bicchieri torneranno a brillare subito dopo il lavaggio. Andiamo dunque a vedere come poter utilizzare le bucce di patate per creare un detersivo per stoviglie. Quello che ci serve è costituito da tre patate, due cucchiai di bicarbonato, mezzo limone, un cucchiaio di aceto bianco e un barattolo inutilizzato.

Dunque cuociamo le patate e, una volta raffreddate, sbucciamole e mettiamo le bucce in un recipiente. Aggiungiamo a quest’ultime il succo del mezzo limone, il bicarbonato e l’aceto. Aggiungiamo anche due bicchieri di acqua di cottura e lasciamo freddare in frigo il tutto per qualche ora. Se possibile attendiamo anche tutta una notte. La mattina dopo il detersivo sarà al nostro servizio per pulire tutte le stoviglie che vogliamo. Il risultato sarà eccezionale.