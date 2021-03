In questo articolo vogliamo svelare una ricetta che vede come protagoniste le tanto amate patate. Stiamo parlando dei pancake di patate. Una ricetta semplicissima e anche molto veloce. L’unico passaggio più lungo è aspettare che le patate si ammorbidiscano nell’acqua bollente. Questa ricetta è perfetta per una cena con i fiocchi e per rilassarci quando torniamo a casa dopo una giornata di lavoro.

Ecco quindi perché utilizzare le patate in questo modo per andare a dormire col sorriso.

Gli ingredienti per i pancake di patate

1 chilo di patate;

80 grammi circa di farina 00 o farina integrale;

2 cipolle;

200 millilitri di latte intero o parzialmente scremato;

2 uova;

1 bustina di lievito istantaneo;

Sale;

Pepe;

Olio d’oliva.

Il procedimento

Come prima cosa sbucciamo e laviamo le nostre patate con cura. Inseriamole all’interno di una pentola piena d’acqua e lasciamole ammorbidirsi per circa una trentina di minuti.

Mentre le patate si cuociono andiamo a sbucciare e tagliare finemente le nostre 2 cipolle. Mettiamo le cipolle a pezzetti in una ciotola con un po’ d’acqua fredda per farle leggermente ammorbidire.

Passati i 30 minuti, poniamo le nostre patate all’interno di una ciotola e andiamo a schiacciarle energicamente. Uniamo alle patate le 2 uova, gli 80 grammi di farina poco alla volta, il lievito istantaneo e le cipolle scolate.

Andiamo a mescolare tutti gli ingredienti con un mestolo e piano piano aggiungiamo anche i nostri 200 millilitri di latte.

Infine aggiungiamo una spolverata di sale e di pepe.

Andiamo ora a comporre i nostri pancake di patate. Prendiamo il composto e andiamo a creare con le mani i nostri medaglioni della grandezza che più preferiamo. Possiamo ora decidere di cuocerli in padella uno alla volta o in forno.

È importante girarli a metà cottura sia che siano cotti in forno che in padella. Possiamo anche decidere di utilizzare un po’ di scamorza da aggiungere al composto e creare dei medaglioni con il cuore filante.

Con la ricetta dei pancake di patate, ecco perciò svelato perché utilizzare le patate in questo modo per andare a dormire col sorriso.