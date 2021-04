Ci sono delle trasmissioni americane che hanno come protagoniste le casalinghe, o, comunque le donne responsabili della spesa di casa. Mostrano e dimostrano come utilizzando questo sistema di scontistica potremo fare la spesa risparmiando veramente tanti euro: con i coupon. È un sistema che in Italia non ha ancora preso piede, se non in determinati periodi dell’anno. E, parliamo soprattutto delle feste natalizie. Alcune catene di supermercati, però li propongono nella versione dei cosiddetti “bolloni”. Sono degli sconti da ritagliare, all’interno del volantino pubblicitario, da presentare in cassa al momento del pagamento. Ci permetterà di risparmiare davvero parecchi soldi. Vediamo qualche suggerimento utile su dove trovare i coupon.

Normalmente sono cartacei ma occhio anche al web

Utilizzando questo sistema di scontistica potremo fare la spesa risparmiando veramente tanti euro, e ritrovarci a fine mese felici e contenti. Abbiamo accennato che il sistema di coupon nel nostro paese funziona soprattutto con i volantini dei supermercati. Attenzione, però che si stanno allineando anche:

farmacie;

erboristerie;

profumerie.

La formula generalmente prevede uno sconto su un prodotto a nostra scelta, che non sia però già in promozione. Possiamo trovare il coupon nella versione della percentuale di sconto, oppure in quella del “paghi uno e prendi due” e similari. Se abbiamo tempo e voglia, prestiamo attenzione al web, perché sulla falsariga delle abitudini americane, questi coupon stanno arrivando da noi anche sul web. Ci basterà stamparli e presentarli in cassa al momento di pagare.

Non buttiamo subito le riviste pubblicitarie

Non sarà piacevole ritrovarsi la cassetta della posta piena di volantini pubblicitari, ma non buttiamoli mai via prima di averli visionati. Solitamente, prima dell’avvento della pandemia, capitava molto spesso di trovare dei coupon di sconto all’interno di volantini delle nuove aperture. Così, come potevamo trovare dei magazine in cui erano presenti dei buoni per ritirare dei campioni omaggio.

L’errore da non fare con i coupon

Una volta che ci siamo impossessati dei coupon, non facciamo l’errore tipico di molte persone: porsi un limite. E, lo diciamo dopo una ventennale esperienza nel settore. Prendiamo il nostro mazzetto di coupon, rechiamoci a fare spesa e, prima di cominciarla, chiediamo al personale addetto se esista un limite massimo nel numero di utilizzo. Dato anche il momento non facile a livello economico, molte aziende ci permetteranno infatti di utilizzare tutti i coupon a nostra disposizione. Pensiamo, quindi, quanto possiamo risparmiare utilizzando magari una ventina di “bolloni” di scontistica varia.

