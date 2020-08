Utili in calo dell’82% portafoglio ordini stabile e sottovalutazione del 68%: puntare ancora su Leonardo?

Così si può riassumere la situazione di Leonardo che a causa della pandemia ha visto una riduzione degli utili nel primo semestre pari all’82% rispetto all’anno precedente. I ricavi, invece, sono in leggerissima flessione rispetto allo stesso periodo del 2019. Sostanzialmente, quindi, il titolo sta resistendo molto bene, tanto da far affermare all’AD Alessandro Profumo

“I fondamentali a medio termine del nostro business restano invariati e abbiamo piena fiducia nella nostra capacità di avere successo”

Leonardo, quindi, si conferma ancora una volta una delle maggiori anomalie del Ftse Mib. Soprattutto se si pensa che il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione pari al 68%.

Purtroppo l’analisi dei grafici non induce all’ottimismo sul titolo.

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 31 luglio in ribasso del 5,15% rispetto alla seduta precedente a 5,41€.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è ribassista e le prossime sedute potrebbero imprimere un’ulteriore accelerazione ribassista.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono portate in prossimità del supporto in area 5,2355€ (I° obiettivo di prezzo) che già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni.

Gli scenari possibili, quindi, sono due

formazione di un triplo minimo con potenziale rialzista in area 7€; rottura dell’area di minimo e accelerazione verso il II° obiettivo di prezzo in area 3,8784€. In questo caso la massima estensione del ribasso si trova in area 2,5212€.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale le quotazioni sono molto vicine a un importantissimo supporto in area 4,9429€ (I° obiettivo di prezzo). La tenuta di questo livello, come già accaduto in passato, potrebbe far partire al rialzo le quotazioni di Leonardo verso area 7€.

In caso contrario le quotazioni potrebbero scendere fino al II° obiettivo di prezzo in area 2,5885€. La massima estensione del ribasso si trova in area 0,2341€.

Time frame mensile

Sul mensile lo scenario non cambia. Le quotazioni sono vicine ad un importante supporto individuato dal II° obiettivo di prezzo in area 4,8349€. Una chiusura agostana inferiore a questo livello aprirebbe le porte ad una continuazione della discesa fino al III° obiettivo di prezzo in area 1,3089€.

In caso di inversione rialzista le quotazioni potrebbero raggiungere area 8,36€.

Conclusione: il titolo si trova in prossimità di importanti supporti dai quali potrebbe partire un’interessante fase direzionale con un potenziale rialzista di almeno il 30%. In caso contrario prepararsi a un’accelerazione ribassista.