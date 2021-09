Manca poco al rientro in classe di bambini e ragazzi. L’apertura della scuola comporta anche una grande spesa per le famiglie. Per le varie attrezzature ogni famiglia spenderà, secondo la stima del Codacons, circa 550 euro a studente. Riguardo lo zaino ne abbiamo già parlato: ecco quali sono i dettagli importanti per uno zaino scolastico e come risparmiare sull’acquisto. Una delle spese più ingenti sarà però quella dei libri, dunque potrebbero servirci queste utili e semplici dritte per risparmiare sull’acquisto dei libri per l’anno scolastico.

La lista dei testi

La spesa dei libri riguarda le scuole secondarie, poiché alle elementari sono forniti gratuitamente dal comune. Si tratta di una bella spesa già alle scuole medie ma ancor più alle superiori, dove aumentano le materie e anche i libri.

Prima di tutto dobbiamo procurarci la lista dei libri di testo adottati nella classe di nostro interesse. È possibile farlo recandosi nelle segreterie, ma anche da casa. Molti istituti le caricano sul proprio sito, in più le pubblica l’AIE, l’associazione degli editori italiani. In quest’ultimo caso basterà andare in adozioni online, inserire i dati della scuola e avere quindi l’elenco.

A questo punto deve cominciare la ricerca e il confronto dei prezzi dei libri per aggiudicarseli al prezzo più conveniente.

Utili e semplici dritte per risparmiare quanto più possibile sull’acquisto dei libri per l’anno scolastico

Le piccole cartolerie attorno alle scuole generalmente non offrono prezzi particolarmente allettanti. Conviene prenderle in considerazione solo se trattano anche libri usati, anche se in quel caso bisognerà valutare lo sconto effettivo sul prezzo di copertina.

Il modo migliore per risparmiare sarebbe evitare l’intercessione di attività. In altre parole, comprare direttamente dal proprietario del testo. Qualora avessero adottato quel medesimo libro già gli anni precedenti, potremmo infatti rivolgerci agli studenti più grandi. Magari a quelli che conosciamo e magari ancora presenti a scuola. In questo modo sicuramente riusciremo a pagare il libro realmente la metà, non essendoci di mezzo il guadagno di alcun intermediario.

Se queste opzioni non fossero praticabili, si può valutare lo spazio dei libri scolastici usati su Amazon. Basterà applicare come filtri di ricerca libri scolastici e usato, e cercare il titolo di nostro interesse.

Semmai non riuscissimo su queste strade, o semplicemente ci interessi averli nuovi, sarà meglio confrontare i prezzi. Su questo fronte è preferibile ricercarli su siti internet noti o in negozi delle grandi catene, dove essendo maggiore la richiesta saranno forniti anche sconti maggiori.

Naturalmente tutti questi metodi sono combinabili e perfetti per riuscire a ottenere tutti i vari libri.

Con un po’ di pazienza e di buona volontà nella ricerca, sarà possibile risparmiare qualcosa su tutti i libri di testo e aver guadagnato una bella cifra sul totale.