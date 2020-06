Utili del 100% nell’ultimo anno faranno salire questo titolo azionario del 40%? Ci riferiamo alla multiutiliy Acsm-Agam (MIL:ACS). Procediamo per gradi e vediamo di capire se il segnale rialzista generato nelle ultime settimane può rappresentare o meno una straordinaria occasione di acquisto.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 12 giugno a 2,21 +2,31%. Da inizio anno ha segnato un minimo a 1,665 ed un massimo a 2,87.

Facciamo un poco di cronistoria. Il titolo nel lontano anno 2000 ha segnato un massimo mai più raggiunto a 5,142. Da questo livello iniziò una carambola fino a 0,328 dell’ anno 2012.

Cosa attendere da ora in poi?

La nostra è un’analisi grafica e pertanto non andiamo ad analizzare i bilanci anche se a onor del vero dobbiamo dire che ad una sommaria analisi non vediamo particolari squilibri e/o problematiche.

Sul titolo non troviamo raccomandazioni di analisti e report in circolazione.

Utili del 100% nell’ultimo anno faranno salire questo titolo azionario del 40%?

Siamo andati ad analizzare i time frame dal giornaliero all’annuale ed in ognuno di essi abbiamo ritrovato la stessa caratteristica ovvero forza relativa in costante crescita dai minimi di marzo. La probabilità è molto alta che 1,665 sia stato un minimo rilevante per i prossimi anni. Quali sono gli step e i livelli da monitorare per confermare questa view?

Il superamento in chiusura settimanale di 2,26 farebbe partire uno swing ABC con obiettivo primo in area 2,66 per/entro i successivi 1/3 mesi. Osservando attentamente i grafici non possiamo che intravedere delle buone occasioni di acquisto e per questo motivo definiamo la seguente strategia operativa e piano di investimento su Acsm-Agam.

Comprare il titolo a mercato con stop loss a 1,85 ed obiettivo primo a 2,66/2,87. Riteniamo comunque che gli acquisti ai livelli attuali vadano effettuati in ortica soprattutto di lungo termine perchè i pattern grafici danno indicazioni di buy long term per obiettivi davvero ambiziosi nei prossimi 36/60 mesi.

Come al solito si procederà per step tenendo al momento lo stop inserito a 1,85.

Approfondimento

