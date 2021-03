Nella giornata di oggi la si trova praticamente ovunque. Non si sa bene il perché, ma tutto l’anno viene snobbata, e poi l’8 marzo regna sovrana. Stiamo parlando di lei, della mimosa, l’allegro e profumatissimo fiore simbolo della Festa della Donna. Alzi la mano chi oggi non ne ha ricevuto almeno un mazzetto.

Tanto bella e profumata, la mimosa è purtroppo anche molto delicata. Quando la si riceve la si mette in un vaso d’acqua ma, non c’è nulla da fare. Tutti gli anni è la stessa storia. Già il giorno seguente è purtroppo appassita… Come fare dunque? Ecco alcuni utili consigli per far durare il più a lungo possibile questo profumatissimo fiore, simbolo di questa giornata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Eliminare le foglie

Per prima cosa occorre scartare il mazzo di mimosa (più o meno grande che sia) dall’involucro realizzato dal fiorista. Utilizzando un coltellino ben affilato, bisogna poi eliminare tutte le foglie già rovinate, ed eliminare anche quelle poste nella parte più in basso del gambo. A contatto con l’acqua, infatti, marcirebbero dopo poco.

Acqua e limone

Immergere a questo punto il mazzetto di mimosa in un vaso con dell’acqua. Attenzione: immergere il gambo solo per un paio di cm, non è necessario sommergere totalmente il mazzo di fiori!

Il segreto è poi quello di inacidire l’acqua spruzzandovi dentro qualche goccia di succo di limone (4-5 gocce sono più che sufficienti).

Collocazione del vaso

Terminiamo la carrellata di utili consigli per far durare il più a lungo possibile questo profumatissimo fiore, simbolo di questa giornata, precisando dove sia meglio collocare il vaso di mimose.

La mimosa va esposta in piena luce, ma non a diretto contatto con i raggi del sole. In un ambiente fresco e umido, ideale è la cucina. Tenere inoltre lontano da qualsiasi fonte di calore (come i termosifoni). Le giovani foglioline, già ad una temperatura di 20 gradi, tendono infatti a ritrarsi. Cambiare frequentemente l’acqua del vaso.

In presenza di boccioli, aggiungere acqua tiepida: i fiori chiusi si apriranno e quelli già sbocciati diventano più morbidi.