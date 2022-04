Che i fondi di caffè siano utili per concimare i gerani è cosa nota a molti. Infatti, se facciamo più attenzione quando andiamo a trovare i nostri amici e usciamo sul loro terrazzo, potremmo notare che i vasetti delle piante sono spesso pieni di fondi di caffè. Tuttavia, ci sono alcune precisazioni da fare.

In primo luogo ci sono anche tanti ingredienti che usiamo tutti i giorni che possono aiutarci a concimare le piante anche gratuitamente.

Partiamo dal concimante

Come ricordato prima, non sono solo i fondi di caffè ad essere sono utili a concimare fiori e piante. Infatti, quando andiamo a bollire le verdure o quando cuciniamo la pasta, non dovremmo mai buttare via l’acqua usata. In particolare, le verdure rilasciano in acqua i loro sali minerali. Ovviamente dobbiamo farla raffreddare prima di versarla nei vasi.

Per quanto riguarda l’acqua della pasta, invece, dobbiamo però fare attenzione, perché se abbiamo messo troppo sale le piante potrebbero soffrirne.

Anche le varie bucce dei frutti sono utilissimi concimanti, pensiamo solo alle bucce di banana o alle scorze di limone e arancia.

Anche scarti alimentari come le foglie in più dell’insalata o dei carciofi, se li mettiamo nel compost, possono svolgere un ruolo molto importante nella concimazione delle nostre piante.

Utili a concimare fiori e piante, buttare i fondi di caffè e non riciclarli sarebbe un errore anche per questo

D’altra parte, per tornare ai fondi di caffè, ricordiamo al Lettore che sono utilissimi anche per almeno due altre funzioni. Infatti, sono in pochi a sapere che hanno un interessante effetto sgrassante e detergente.

Bisogna preparare una soluzione con fondi di caffè, sale grosso, acqua e olio. Mescoliamo tutto per bene e, quando siamo soddisfatti della consistenza, lo facciamo congelare. In questo modo, avremo delle “compresse” sgrassanti e detergenti che potremmo usare quando i nostri vari saponi sono terminati e vogliamo risparmiare sull’acquisto di altri prodotti.

Approfondimento

5 modi intelligenti e utili per riciclare la carta da regalo