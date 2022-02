Ogni giorno le attività a casa e fuori sono tante. Pulire, stirare, preparare da mangiare, crescere i figli impegnano molto. In aggiunta, se si deve uscire per recarci sul posto di lavoro, si deve pensare pure agli orari dei mezzi di trasporto oppure a mantenere bene la propria auto. Tutto ciò comporta delle spese. Per risparmiare un po’ si sta attenti quando si va al supermercato, cercando i prodotti meno cari non trascurando la qualità.

Riguardo alle faccende di casa, un grande aiuto ci viene da prodotti di uso comune e poco costosi. Per fare, infatti, dei detergenti naturali, basta miscelare delle sostanze ottenendo pulizia quasi a costo zero. Un elemento molto versatile nelle pulizie casalinghe è l’aceto. Ad esempio, miscelato con il bicarbonato potrebbe sgrassare il piano della cucina ma anche disgorgare lo scarico del lavello. L’aceto è utile per tanti impeghi in casa. Si può usare l’aceto di vino ma anche quello di mele. L’uso più frequente, però, è quello in cucina. Infatti, questo liquido fa davvero la differenza se aggiunto ad alcune pietanze e alle insalate. Per variare, è buono anche quello balsamico, sia per cibi salati che dolci.

Utile per le pulizie con il bicarbonato e in cucina, questo liquido abbasserebbe la glicemia ma attenzione alle controindicazioni

L’aceto di vino, quindi, trova impiego nelle pulizie e in campo culinario, ma svolge anche un ruolo nella conservazione dei cibi poiché è antimicrobico. Pochi sanno, però, quali sostanze ha e i benefici che potrebbe apportare. Questo liquido versatile ha tanti sali minerali, tra cui calcio, ferro, magnesio e potassio e la vitamina C. L’aceto renderebbe meno pesante la digestione, potrebbe ridurre il senso di fame e aumenterebbe le difese immunitarie. Inoltre, dagli studi svolti, l’aceto sembrerebbe controllare i valori dello zucchero nella circolazione sanguigna e ridurre la pressione. Come per altri alimenti, anche questo condimento presenta delle controindicazioni:

l’aceto di vino è sconsigliato in presenza di problematiche allo stomaco perché potrebbe peggiorarle. Ad esempio, è da evitare in caso di gastrite e di reflusso gastro-esofageo;

per le sue proprietà in caso di diabete sarebbe meglio limitarne il consumo o chiedere il parere del proprio medico. Dato che, infatti, abbasserebbe lo zucchero nel sangue e potrebbe aumentare gli effetti dei farmaci per il controllo della glicemia;

infine, per gli stessi motivi, è da evitare in caso di pressione alta curata con farmaci.

Utile per le pulizie con il bicarbonato, abbiamo scoperto che l’aceto di vino ha altre possibili funzioni.