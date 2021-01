Si sa, quando si sente nominare la parola formaggino si pensa subito all’infanzia. I primi accenni di cibo solido, durante lo svezzamento. È normale per tutti fare questa associazione. Ma il formaggino altro non è che un formaggio cremoso, quindi può essere utilizzato in molte ricette.

Usiamo il formaggino in modo goloso con queste 3 ricette che piacciono agli adulti

Uno spicchio era troppo poco. Di solito se ne mangiavano almeno due. Sul pane per merenda quando si era cresciuti un po’. E le famose stelline con il formaggino, un prezioso ricordo dell’infanzia. Ma il formaggino può essere usato per numerose ricette. Il suo sapore distintivo, anche se di marchi diversi, è l’ideale con questi abbinamenti. Vediamo insieme un primo piatto, un secondo e un dolce.

Risotto alla menta e formaggino

Il procedimento è semplicissimo. Basterà usare il burro invece dell’olio. Far soffriggere della cipolla e poi tostare il riso. Dopodiché aggiungere il brodo vegetale e finire la cottura. Una volta terminata, spegnere i fornelli e mantecare. Aggiungendo i formaggini e del parmigiano grattugiato e del trito di menta fresca. Una prelibatezza.

Piadine farcite

Questo secondo piatto in realtà può essere anche un aperitivo. Prendiamo una piadina e invece della solita mozzarella farciamola con del formaggino. Poi del prosciutto crudo o culatello, un po’ di insalata verde. Un giro d’olio e un po’ di sale. La facciamo tostare in padella. Squisita.

Tartufini al cioccolato

SI può rivisitare la ricetta dei tartufini con i biscotti. Basterà sostituire il formaggio spalmabile con i formaggini. Stessa porzione in grammi. Il sapore dei tartufini sarà inebriante.

E quindi, usiamo il formaggino in modo goloso con queste 3 ricette che piacciono agli adulti. In realtà il formaggino si presta benissimo come sostituto del formaggio spalmabile o del mascarpone. Quindi perché non provare a preparare un tiramisù o una cheesecake con il formaggino?