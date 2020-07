Usi lo stesso asciugamano per viso e mani? Ecco perché non dovresti farlo. Gli scienziati affermano che l’asciugamano può essere più sporco della carta igienica. Usi lo stesso asciugamano per viso e mani? Gravissimo errore che non devi assolutamente fare. Le mani sono la parte del corpo che ha più contatti con il mondo. Tocchi magari la tazzina del caffè al bar, oppure il bancone, il computer in ufficio o tantissime altre cose della vita quotidiana. Quando torni a casa è saggio lavarsi le mani, ma poi usi lo stesso asciugamano per il viso? Assolutamente no.

Usi lo stesso asciugamano per viso e mani? Ecco perché non dovresti farlo

Uno studio condotto dall’Università dell’Arizona, negli Stati Uniti, ha concluso che il tuo asciugamano potrebbe mettere a rischio la tua salute. Secondo lo studio, almeno il 14% degli asciugamani presenterebbe organismi nocivi che possono farci ammalare. Per questo motivo è giusto avere un asciugamano per le mani e uno per il viso. In questo modo i batteri che si trovano sull’asciugamano per le mani non passeranno sul viso che hai appena lavato.

Ogni quanto andrebbero cambiati

Dopo aver dunque appreso che ogni parte del corpo deve avere il suo asciugamano, per evitare che i batteri vadano in giro, ogni quanto vanno lavati? Anche se usiamo l’asciugamano in maniera esclusiva, è consigliabile lavare gli asciugamani da bagno ogni due o tre giorni. Gli asciugamani sono progettati per assorbire liquidi e, quindi, è molto probabile che rimangano umidi e caldi. Inoltre, solitamente vengono appesi nei bagni, luogo perfetto per i batteri. Gli asciugami infatti contengono l’habitat perfetto per la prolificazione dei batteri, data dalla loro umidità. E se abbiamo ospiti è sempre meglio dare loro un asciugamano nuovo e pulito e metterlo poi subito a lavare. Così che si dovrebbe fare anche all’interno della stessa famiglia. Ogni componente dovrebbe avere il suo asciugamano.