L’acqua del rubinetto viene utilizzata per i più svariati usi. È indispensabile nella vita di ciascuno, sia in cucina che in bagno, e la metà degli italiani la beve. Ma siamo davvero certi che sia sicuro farlo? Sappiamo che un’acqua troppo calcarea, ad esempio, fa male alla pelle, soprattutto a chi è più sensibile dermatologicamente. Ma berla? Si può fare? Usi l’acqua del rubinetto? Accertati che sia sicura in questo modo.

Analisi e controlli pubblici

L’acqua italiana è, nel complesso, sicura, pur con margini di miglioramento. I controlli pubblici sono, di norma, frequenti e rigorosi. Infatti, ogni anno sono obbligatori almeno quattro controlli di routine nonché uno di verifica sull’intera rete idrica. Numerose sono poi anche le inchieste condotte dalle associazioni dei consumatori. A rendere l’acqua di qualità sono le seguenti caratteristiche: durezza, residuo fisso, sodio, cloriti e nitrati. Per ogni elemento c’è un giusto livello di riferimento.

L’anello debole: usi l’acqua del rubinetto? Accertati che sia sicura in questo modo

Considerato quanto detto finora, viene da chiedersi dove sia il problema. Purtroppo per noi un problema c’è. Infatti, molto spesso l’anello debole è rappresentato dalle nostre tubature di casa. Come porre rimedio? Al fine di essere sicuri sullo stato della propria acqua domestica, ci si può rivolgere ad un idraulico per delle analisi. È bene sapere che la rete domestica è però a carico del consumatore.

Rimedi pratici

Vediamo quali sono alcune delle problematiche cui andiamo incontro con più frequenza.

Se l’acqua del rubinetto è amara, si può comunque bere? La risposta è no. L’acqua potabile per legge è insapore, dunque il problema va segnalato alla ASL.

Che fare invece se l’acqua esce torbida o addirittura bianca? Il problema potrebbe essere legato alla pressione del rubinetto, ma l’acqua dovrebbe tornare limpida se lasciata scorrere per un po’ di tempo.

