Useremo l’app IO per accedere ai servizi INPS?

IO è il nome della nuova app che permette l’accesso ai servizi pubblici locali e nazionali.

Il team di ProiezionidiBorsa ne ha parlato recentemente, soprattutto in merito al Bonus Vacanze.

L’applicazione è disponibile su App Store e Play Store e al momento è ancora in versione beta. I servizi inclusi, per ora, variano da regione a regione, dovremmo aspettarci molti aggiornamenti nel prossimo futuro.

Tra gli strumenti già attivi sull’app abbiamo il già citato bonus vacanze, ma anche l’accesso ad alcuni servizi dell’ACI, come il pagamento del bollo auto.

Useremo l’app IO per accedere ai servizi INPS? Su di essa convergerà un numero sempre maggiore di servizi pubblici.

Il progetto prevede un notevole aumento del numero e del tipo di operazioni che potremo effettuare tramite l’app.

La ministra dell’Innovazione Paola Pisano l’ha spiegato ai microfoni di Rai Radio Uno.

Dalle sue parole apprendiamo come l’app IO sia destinata a diventare il canale per eccellenza della Pubblica Amministrazione per l’accesso ai servizi digitali.

Per gestire i servizi tramite app IO è necessario avere un’identità digitale SPID.

In alternativa è possibile accedere con Carta d’Identità Elettronica CIE 3.0.

SPID, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, è un pin unico per i vari servizi pubblici.

Si tratta di una “chiave d’accesso” con la quale i soggetti privati possono accedere a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione disponibili online. In pratica si compone di un nome utente e una password per gestire più comodamente le diverse operazioni usando PC, smartphone o tablet. L’attivazione è gratuita.

A fornire le credenziali sono diversi Identity provider, tra cui è possibile scegliere. Sono Aruba, Poste, InfoCert, Intesa, Tim, Lepida, Namirial, Sielte, Register. Il servizio è sempre lo stesso, a variare sono le procedure di registrazione, le modalità di riconoscimento e i livelli di sicurezza. Per orientarci possiamo consultare le relative specifiche, ma scegliendo un gestore di cui siamo già clienti la procedura potrebbe semplificarsi.

Già più di 8 milioni di cittadini italiani sono in possesso dell’identità digitale “SPID”.

Pisano comunica che gli utenti SPID stanno aumentando rapidamente, si contano circa 200 mila nuove attivazioni a settimana.