Usare lo shampoo fa bene o male? Ecco quello che dovresti sapere.

Usare o meno lo shampoo nella beauty routine quotidiana dedicata alla cura dei nostri capelli è diventato un dilemma per molti.

Il motivo? La diffusione del “No-poo”. Un metodo basato sul fatto che non esiste alcun motivo medico per cui gli esseri umani si lavino con shampoo sintetici. Per i sostenitori di tale scuola di pensiero, avere capelli puliti non significa necessariamente trattarli con prodotti chimici. Essi ritengono che le sostanze presenti in questi prodotti siano realmente tossiche ed eliminino definitivamente il sebo prodotto naturalmente dal cuoio capelluto.

Usare lo shampoo fa bene o male? Ecco cosa pensano gli esperti

Per gli esperti, utilizzare metodi alternativi e naturali per la cura dei capelli non è da condannare. Tuttavia, in circolazione ci sono molte combinazioni fai da te errate che danneggiano il capello. Un esempio? L’uso del bicarbonato di sodio come shampoo e l’aceto di mele come balsamo.

Il mix dei due componenti è un’arma letale per il capello. Il bicarbonato di sodio è altamente alcalino. Avendo un pH più elevato rispetto a quello della pelle, può irritare le radici. Per quanto riguarda l’aceto di mele, al momento, dicono gli esperti, non è stato dimostrato che produca alcun beneficio sui capelli. Sfatato anche il mito delle uova usate come agente nutriente, in realtà, apportano una quantità eccessiva di proteine.

Shampoo moderno a favore della salute del capello

Dunque, per molti specialisti del settore, è più giusto e meno dannoso affidarsi ai prodotti in commercio. Le formule moderne dello shampoo, oltre ad eliminare l’eccesso di sebo, proteggono i capelli mantenendoli sani. Lo shampoo ha lo scopo di protegge il pH naturale del cuoio capelluto. Il segreto è utilizzare il giusto un preparato adatto al tuo tipo di capello.

Utilizzare la corretta quantità per salvaguardare i capelli

La quantità di shampoo usata per lavare i capelli è fondamentale. Se hai i capelli corti e fini, una quantità di shampoo delle dimensioni di un pomodorino andrà benissimo. Se hai i capelli lunghi e spessi, invece, il prodotto utilizzato deve essere delle dimensioni di una noce.

