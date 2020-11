L’autunno è la stagione delle pere. Buonissime e molto dolci, ne esistono di molte varietà. Inoltre, le pere fanno molto bene al nostro organismo, essendo ricche di vitamine e minerali, di fibre e di antiossidanti. Mangiare le pere in questa stagione porta benefici al nostro corpo e ci protegge da osteoporosi, problemi cardiocircolatori e invecchiamento precoce.

Per godere di tutte queste proprietà, è però necessario mangiare le pere crude. Tuttavia, molte delle ricette che hanno le pere come ingredienti sono dolci e ne prevedono la cottura. In alternativa è possibile usare le pere che si hanno in casa per preparare un contorno veloce e gustoso senza cottura. Ecco la ricetta di un’insalata saporita di pere, finocchi e noci.

Ingredienti

Per preparare questo contorno autunnale, avremo bisogno di questi ingredienti:

a) 5 pere;

b) 2 o 3 finocchi;

c) 10 noci;

d) olio extravergine d’oliva q.b.

Scegliamo la qualità di pere che preferiamo. In commercio se ne possono trovare di più o meno dolci, di consistenza più farinosa o più burrosa.

Usare le pere che si hanno in casa per preparare un contorno veloce e gustoso non è mai stato così facile. Questa ricetta è infatti velocissima ed è perfetta per accompagnare i ricchi piatti autunnali.

Iniziare pelando le pere. Tagliare le pere a listelli o a fettine molto sottili. È possibile aiutarsi con una mandolina. Pulire i finocchi e tagliarli finemente sempre aiutandosi con la mandolina. Aprire e pulire le noci e frantumarle grossolanamente.

Mettere pere, finocchi e noci in un’insalatiera capiente. Versare un filo d’olio extravergine di oliva. Attenzione a non usare troppo olio, le noci sono già grasse e si rischia di rendere l’insalata troppo pesante. Mescolare il tutto e servire in tavola.

È possibile conservare l’insalata di pere, finocchi e noci in frigo per qualche giorno. Se la si sta preparando per il giorno dopo, non mettere subito l’olio, ma aspettare fino al momento in cui la si vuole gustare.