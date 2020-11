È iniziato il tempo delle mele. Sui banchi del mercato si trova una varietà incredibile di mele: alcune più morbide, altre acidule, quelle buone da cuocere e ancora quelle farinose.

La mela, oltre ad essere uno dei frutti più digeribili, è un ottimo ingrediente per ricette dolci ma anche salate. Per questo si propongono due ricette per usare questo frutto in modo atipico.

Come usare le mele in due ricette salate per un primo gustoso e un contorno leggero con un tocco di classe.

Risotto con mele e nocciole

Usare le mele in due ricette salate per un primo gustoso e un contorno leggero con un tocco di classe è molto semplice. Per il risotto sono necessari pochi ingredienti, ma che insieme daranno un gusto unico a questo primo piatto.

Ingredienti per circa 4 persone:

280g di riso carnaroli o altro riso da risotto;

2 mele;

2 porri o cipollotti bianchi;

20 g di nocciole tostate;

brodo vegetale;

olio extra vergine q.b.;

burro q.b.;

1 rametto timo.

Procedimento

Pulire i porri e togliere la parte dura. Tagliarli finemente e in una padella dai bordi alti farli appassire con un cucchiaio di olio e uno di burro. Unire il timo e il riso e una presa di sale. Tostare il riso per qualche minuto e aggiungere il brodo vegetale.

Lavare le mele e affettarle finemente. Unirle al riso quando è quasi a cottura ultimata. Mantecare con un’altra noce di burro o con olio (si può usare del parmigiano). Aggiustare di pepe e sale. Tritare le nocciole e aggiungerle al riso impiattato.

Insalata di mele e semi

Ingredienti:

1 lattuga a piacimento;

2 mele verdi acidule;

1 sedano morbido;

semi e frutta secca misti tostati (sesamo, zucca, noci, mandorle etc..)

olio extra vergine, limone, sale e pepe.

Procedimento

Lavare la lattuga e asciugarla. Affettare le mele con la buccia a spicchi molto sottili o a cubotti. Tagliare il cuore di sedano a pezzetti, insieme alla lattuga. Mettere tutto in una ciotola da portata e unire le mele e i semi e la frutta secca.

Creare un condimento con sale, limone, olio e pepe. Unire il composto all’insalata e servire.

