La verza è una verdura che non tutti amano. I bambini, soprattutto, possono trovarla poco gustosa. Eppure si tratta di una pianta nota fin dai tempi antichi per le sue proprietà medicinali. Le virtù di questa pianta sono molte: è ricca di acqua, sali minerali, vitamine del gruppo A, B ed E. Non contiene grassi, ha circa 30 chilo calorie l’etto e – per tutte queste ragioni – viene spesso inserita nelle diete ipocaloriche.

Non finisce qui. La verza è ricca di vitamina C, ed è quindi utile nelle azioni di contrasto all’ulcera. Per non parlare delle sue proprietà diuretiche e lassative. Il problema di questa utilissima verdura è però il gusto. Non a tutti piace. Come rimediare, quindi?

Una gustosa alternativa

Oggi gli Esperti di cucina della Redazione di ProiezionidiBorsa propongono ai lettori di usare la verza per una ricetta senza glutine originale, gustosissima e di sicuro successo. Questi gli ingredienti e le dosi:

foglie di verza

una cipolla;

150 grammi di mais;

un peperone;

uno spicchio d’aglio;

200 grammi di carne macinata;

una scamorza;

paprika q.b.;

sale q.b..

Pochi semplici passaggi

Se gli ingredienti sono facilissimi da reperire, il procedimento è altrettanto semplice. Far dorare la cipolla in una padella antiaderente ampia. Aggiungere il mais e i peperoni tagliati a dadini. Schiacciare l’aglio per far sprigionare l’aroma e aggiungerlo in padella. Aggiungere la carne macinata e insaporire con la paprika. Salare a piacere. Lasciar cuocere il tutto finché non si ottiene una sorta di ragù bianco, stile genovese. Il gioco è fatto.

Questo è il ripieno dei burritos. E a questo punto è facilissimo usare la verza per una ricetta senza glutine originale, gustosissima e di sicuro successo. Basta usare le foglie di questo preziosa verdura al posto delle classiche piadine. In tal modo si possono creare degli appetitosi involtini, semplicemente riempiendo la foglia di verza con il ragù e della scamorza tagliata a listelli. Ecco il segreto!