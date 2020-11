L’autunno rivela sempre delle soprese. Le proprietà benefiche della buccia del melograno è una di queste. Molti sono già a conoscenza dei benefici che il melograno può portare al nostro organismo. Pochi però sanno che anche la buccia di questo frutto è estremamente utile.

Benché si pensi sia tossica, la buccia di melograno è invece commestibile ed è ricca di molte vitamine e nutrienti. Facendone degli infusi è possibile utilizzarla per contrastare mal di gola, diarrea e cattiva digestione. Ci sorprenderà sapere che è possibile anche usare la buccia di questo frutto autunnale per avere una pelle liscia e radiosa.

Maschera viso con l’argilla

Se abbiamo pelle acneica o combattiamo con sporadici brufoli, saremo a conoscenza delle maschere d’argilla. Queste sono in grado di asciugare letteralmente l’area interessata dall’acne. Talvolta, però, le maschere d’argilla risultano aggressive sul nostro viso e arrossiscono la nostra pelle. Combinandole con i poteri antinfiammatori della buccia di melograno contrasteremo questo effetto collaterale.

Facciamo seccare in forno a 140°C le bucce di melograno: ci vorrà solo qualche minuto. Dunque tritiamo le bucce secche fino ad ottenere una polvere. Prendiamo la nostra maschera d’argilla preferita e mettiamola in una ciotolina. Aggiungiamo la polvere alla maschera d’argilla e mischiamo aggiungendo qualche goccia d’acqua. Applichiamo al viso per 10 minuti e quindi sciacquiamo il tutto.

Scrub viso purificante

Come stiamo vedendo, è molto facile usare la buccia di questo frutto autunnale per avere una pelle liscia e radiosa. Per esempio, possiamo utilizzarlo per fare in casa uno scrub viso purificante e lenitivo.

Facciamo anche in questo caso seccare in forno a 140°C le bucce di melograno. Tritiamole per ottenere una polvere e versiamola in una ciotolina. Aggiungiamo un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di olio di jojoba. Mescoliamo per bene e applichiamo lo scrub sul viso. Massaggiamo il prodotto delicatamente con i polpastrelli. Sciacquiamo il tutto aiutandoci con una spugnetta e dell’acqua tiepida. Ripetiamo lo scrub una volta a settimana per avere una pelle perfetta!