Il prezzemolo è sicuramente tra le piante usate in cucina, più conosciute e diffuse. Viene utilizzato, infatti, da tempo immemore per aromatizzare i piatti. È un’erba che ha radici lontanissime nella storia. Si trova già tra gli Etruschi che la usavano nelle preparazioni farmaceutiche e nei riti propiziatori. La leggenda addirittura narra che fosse l’ingrediente principale per un unguento magico capace di realizzare qualsiasi desiderio.

Tornando ai nostri giorni, cerchiamo di evidenziare le doti di questa pianta. Vediamo dunque perché usare il prezzemolo in questo modo può dare benefici stupefacenti a costo quasi zero.

Per la pelle

Pochi sanno che il prezzemolo è in grado di stimolare la produzione di collagene. Questo lo rende un rimedio molto efficace per lenire gli arrossamenti o le macchie della pelle. Per il medesimo motivo agisce anche come tonico naturale, illuminando la cute e prevenendo la formazione di sgradevoli punti neri.

Contiene inoltre tante vitamine, protegge dai radicali liberi ed è un ottimo antiossidante, tutte caratteristiche che lo rendono efficace nel combattere i segni del tempo. Per godere dei suoi benefici si potrà far bollire il prezzemolo in acqua. Lasciare poi stiepidire. Quindi utilizzare la soluzione ottenuta, dopo averla filtrata, per spugnature ed impacchi. La pelle in questo modo si gioverà di tutte le ricchezze che questa pianta offre. Usare il prezzemolo può dare questi incredibili benefici a costo quasi zero

Rimedio contro l’alitosi

Il prezzemolo inoltre è molto utile, non solo ad eliminare i cattivi odori dalle mani, ma anche per mantenere l’alito fresco. Basterà masticarne le foglie dopo aver mangiato qualche pietanza dall’odore particolarmente forte. Si otterrà così una perfetta igiene orale ed un alito “a prova di bacio”.

Effetto diuretico e depurativo

Al prezzemolo si attribuisce la capacità di svolgere un’azione diuretica. È dunque utile per eliminare le tossine e depurare i reni. Per questa ragione risulta fra gli ingredienti di bevande depurative e disintossicanti.

Racconti della tradizione

Infine dalla tradizione ci giungono racconti dei benefici che il prezzemolo ha dimostrato di avere in situazioni comuni.

Si narra che il prezzemolo sia utile nel contrastare la caduta dei capelli. Bisognerà dunque macinarne una manciata la sera e massaggiare la polvere sul cuoio capelluto, lasciando poi agire la notte. L’operazione va ripetuta ogni giorno e si racconta che i primi risultati si vedranno dopo circa 30 giorni.

Altri aneddoti rivelano che se il prezzemolo viene applicato sul seno, fresco e appena pestato, è in grado, rallentando la produzione di latte materno, di migliorare i sintomi della mastite.

Perciò usare il prezzemolo può dare questi incredibili benefici a costo quasi zero.