Uno dei tanti accessori che hanno avuto un periodo di grande successo per poi sparire nel dimenticatoio, è lo spremi dentifricio. Arrotolando il tubetto di dentifricio intorno ad un bastoncino che girava in una morsa si riusciva a spremerlo fino in fondo.

Oggi non si vede più, ma il problema di non riuscire a utilizzare fino in fondo i prodotti che acquistiamo persiste.

Ci innervosisce essere sotto la doccia e scoprire che c’è ancora del balsamo rimasto, ma la bottiglia non ci concede una sola goccia in più.

Perché sprechiamo litri e litri di prodotti utili

Le confezioni non permettono di sfruttare tutto il prodotto che contengono. Il più delle volte gettiamo recipienti che hanno ancora qualcosa da offrirci, sprecando litri e litri di crema, shampoo, dentifricio e quant’altro.

Altre volte proviamo ad aprirle, ma dopo averle aperte ciò che resta è destinato a seccare, così il nostro intento è riuscito solo a metà.

Con questo metodo, invece, potremo usare fino all’ultima goccia di prodotto contenuto nei tubetti di crema e non solo. Ma, al contempo, lo manterremo protetto come se la confezione fosse integra. Come?

Usare fino all’ultima goccia di prodotto contenuto nei tubetti con questo metodo contro gli sprechi

Che si tratti di balsamo, shampoo o creme in tubo, quasi tutte le confezioni hanno una forma conica. Quando il contenuto sta per finire, spesso si sedimenta lungo le pareti o a lato dell’apertura, impedendoci di sfruttarlo.

Allora, quello che dobbiamo fare è tagliare la confezione a due altezze diverse, asportando un anello di tubetto. Così, le parti che rimangono hanno i diametri giusti per incastrarsi l’una nell’altra.

In questo modo, dopo aver prelevato il prodotto che ci serve, la parte superiore della confezione fungerà da tappo per quella inferiore. Un perfetto tappo, che si infilerà nella base grazie alla diversa dimensione del bordo.

Così facendo potremo usare fino all’ultima goccia di prodotto contenuto nei tubetti. Allungheremo notevolmente le vite dei nostri tubetti di crema, shampoo e quant’altro. La quantità di prodotto che ha ancora da offrire una confezione apparentemente vuota è strabiliante!

Abbiamo visto, dunque, come usare fino all’ultima goccia di prodotto contenuto nei tubetti con questo metodo contro gli sprechi.