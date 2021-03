L’azzurro è un colore naturale, richiama alla memoria il cielo e l’acqua. Le cartelle colori delle aziende produttrici di vernici propongono per quest’anno di ripresa e di svolta vaste gamme di celeste e blu per le pareti di casa. Ecco, quindi, alcuni spunti su come dare un tocco d’azzurro primaverile alla nostra abitazione.

Usare l’azzurro fra le idee per arredare e decorare la casa a costo zero

Per un centrotavola azzurro, possiamo utilizzare delle ortensie oppure dei myosotis (anche noti come “non ti scordar di me”) essiccati. Le gradazioni sono veramente intense e coloreranno le sale da pranzo di delicato celeste.

Per rifinire il vaso in vetro e coprire, quindi, i gambi dei fiori, consigliamo di riempirlo con della farina di polenta per un abbinamento giallo-azzurro molto primaverile. In alternativa per un tono su tono si possono utilizzare delle pepite decorative per vasi azzurre (5-6 euro) oppure delle caramelle balsamiche blu (1-2 euro a confezione).

Un’altra idea per un centrotavola blu vede l’utilizzo di due o più barattoli per conserve. Basterà una mano di colore acrilico azzurro e i barattoli per la marmellata si trasformeranno in vasetti ornamentali dove piantare dei narcisi o delle primule.

Decorazioni a parete con un tocco di azzurro

Per dare un tocco di azzurro alle pareti, suggeriamo di procurarsi un fustino di detersivo in polvere per il bucato vuoto e di dipingerlo completamente con una soluzione composta per il 30% di colla vinilica, 20% di acqua e 50% di colore acrilico azzurro. Per la tracolla in plastica, con l’ausilio di colla a caldo o della colla vinilica, occorrerà avvolgerla con un nastrino di raso o di sbieco in tinta.

Si potrà, quindi, riempire il fustino, ora tutto azzurro, con dei fiori secchi o con dei fiori artificiali colorati. A questo punto basterà appenderlo a parete per la tracolla lasciando socchiuso il coperchio per far uscire gli steli dei fiori.

Decorazioni per le finestre con un tocco di azzurro

Questa volta ci occuperemo delle finestre per dare un tocco di azzurro visibile anche all’esterno dell’abitazione. Il materiale occorrente è veramente economico e prevede del nastro di raso azzurro, dei telai in legno o in bambù per ricamo (2,50-3,50 euro l’uno) e del colore acrilico azzurro.

Si procederà dipingendo gli anelli di azzurro; una volta asciutti, si fisseranno all’interno del cerchio dei ramoscelli di edera o di altro verde. Per finire si appenderanno le coroncine così ottenute alle aste delle tende a vetro con il nastro di raso, facendo un bel fiocco!

Abbiamo visto, dunque, come usare l’azzurro fra le idee per arredare e decorare la casa a costo zero.