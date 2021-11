Se siamo tornati tardi dal lavoro e abbiamo poco in frigo, il rischio è sempre quello di ordinare cibo a domicilio. In realtà, possiamo risolvere la nostra cena in un modo molto più sano e nutriente. Soprattutto perché questa ricetta si fa veramente in un attimo e ha bisogno di pochissimi ingredienti.

Parente lontano della farinata di ceci o della socca genovese, questo piatto si prepara con un ingrediente particolare: la farina di ceci. Stiamo parlando della farifrittata. Il nome trae in inganno perché non è fatta con le uova, o meglio non in questo caso. Inoltre la particolare versione che proponiamo è eccezionale, perché prevede in aggiunta numerose verdure e rende il piatto adatto a grandi e piccini! Usando solo acqua e farina prepariamo una ricetta incredibile e gustosa da leccarsi i baffi e che salva la cena.

Ci basteranno la farina di ceci, dell’olio e dell’acqua per una cena adatta a grandi e piccini

Vediamo cosa ci serve:

180 gr di acqua;

180 gr di farina di ceci;

170 gr di birra chiara;

10 gr di olio evo;

paprika dolce q.b;

rosmarino q.b;

pepe nero;

sale fino.

Volendo per le verdure in aggiunta:

peperoni rossi e gialli 160 gr;

asparagi 250 gr;

zucchine 170 gr;

porro 180 gr;

olio q.b;

sale q.b.

Prima di tutto in una ciotola capiente mettiamo la farina di ceci, sale, abbondate con paprika e rosmarino. Versiamo a filo l’olio, l’acqua e la birra fino a che non otterremo una pastella simile a quella delle crêpes. Non ci devono essere grumi, quindi cerchiamo di mescolare bene.

Nel frattempo puliamo e tagliamo gli asparagi, togliendo la parte più legnosa. Facciamo lo stesso con i porri, eliminando la parte più dura. Puliamo i peperoni dai semini e affettiamoli a listarelle, poi tagliamo le zucchine finemente. Mettiamo tutto in una padella antiaderente con un filo d’olio e lasciamo cuocere a fuoco lento.

A questo punto versiamo la pastella pronta sulle verdure, e lasciamo che si formi la nostra farifrittata. Cuociamo a fuoco lento per 5 minuti con coperchio. Giriamo e facciamo lo stesso dall’altro lato. Lasciamo riposare e serviamo in accompagnamento ad una maionese vegana all’aquafaba.

Possiamo conservare la pastella della farifrittata in frigo per 2-3 giorni. Ricordiamo che la farifrittata può essere anche classica, quindi senza le verdure ma solo con gli ingredienti sopra descritti. Magari possiamo gustarla con una crema agli asparagi. Insomma veloce e gustosa per una cena dell’ultimo minuto.