Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Avere un gatto in casa è meraviglioso. Questo piccolo batuffolo di peli, infatti, è sempre pronto a fare le fusa e a dare tutto il suo affetto. A discapito di quanto si crede, il gatto è un animale molto affettuoso. Basta solo saperlo prendere con i giusti modi, e regalerà tutto il suo amore! L’unico aspetto “negativo” di avere questo animale in casa, per molti, è l’odore che emana la sua lettiera. A differenza del cane, infatti, il gatto non fa i suoi bisogni al di fuori dell’appartamento. E quindi, è inevitabile che in casa si senta un odore a tratti sgradevole. Ma, usando questo ingrediente che tutti hanno in casa, la lettiera del gatto non sarà mai stata così profumata!

Pulire la lettiera con un ingrediente che tutti possiedono

Pulire la lettiera del gatto non è esattamente l’attività preferita dei padroni. Infatti, gli olezzi che questo oggetto emana sono pesanti a volte da sopportare. Ma allo stesso tempo si deve fare. E, conoscendo i giusti trucchi, la lettiera profumerà sempre di buono! In questo articolo, la Redazione di ProiezionidiBorsa aveva già trattato il tema, consigliando di utilizzare il bicarbonato di sodio. Oggi, però, vogliamo proporre un altro metodo fai-da-te per pulire la lettiera del gatto e che ha come protagonista l’aceto bianco!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco come pulire la lettiera del gatto con l’aceto bianco

Per prima cosa, bisognerà versare dell’aceto bianco esattamente sul fondo della lettiera. Dopo aver fatto trascorrere una mezz’ora circa, sarà il momento di passare un panno con dell’acqua calda. Bisognerà poi far asciugare la lettiera e, solo successivamente, versare di nuovo la sabbia.

E il gioco è fatto! Gli odori non saranno più un problema, perché usando questo ingrediente che tutti hanno in casa, la lettiera del gatto non sarà mai stata così profumata! Provare per credere!