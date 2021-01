Le banane sono tra i frutti esotici più amati e apprezzati al mondo. Gli esperti stimano in 100 milioni di tonnellate il consumo annuo di questo frutto. Le piantagioni di banano sono diffuse in moltissimi paesi nel mondo, in special modo America, Asia e Africa. Di questo frutto si apprezzano da sempre il gusto delicato e l’elevato contenuto di potassio, utilissimo in caso di crampi muscolari.

Quello che non tutti conoscono però sono le moltissime proprietà della buccia di questo squisito frutto. Usando la buccia della banana per una settimana si potranno ottenere enormi benefici, eliminando alcune fastidiosissime problematiche.

Ridurre il fastidiosissimo senso di costipazione

Tutti sono al corrente che le banane contengono un’elevata quantità di fibre alimentari, ma in pochissimi conoscono quale parte del frutto ne è straordinariamente ricca. Proprio la buccia è una preziosa alleata in grado di aumentare la mobilità intestinale e alleviare la sofferenza dei soggetti affetti da stipsi. Un’ottima azione da compiere con costanza, per una settimana almeno, è aggiungere la buccia della banana come ingrediente di un estratto naturale.

Far sparire le macchie cutanee e acne

Questo involucro fibroso, solo all’apparenza può sembrare poco utile, ma non è assolutamente così. Chi soffre di acne ha sperimentato almeno una volta lo straordinario potere curativo della buccia di banana. Optando per una banana matura, strofinare la buccia sulla pelle per circa un quarto d’ora. Terminato il massaggio non è necessario detergere il viso immediatamente, meglio rimuovere la sera il materiale applicato sulla pelle. Alcune ore dopo la prima applicazione si noteranno immediatamente i risultati e le principali macchie cutanee e l’acne, saranno solamente un brutto ricordo.

Eliminare calli e ispessimenti cutanei

Utilizzando ripetutamente gli impacchi naturali a base di buccia di banana è possibile ottenere una cura efficace contro i calli e i duroni. Spalmando a modi bendaggio questo composto sulla parte interessata si noterà dopo alcune ore una pelle più liscia e levigata. Le sostanze chimiche presenti nella banana rimuoveranno naturalmente le verruche e i calli.

Far sparire edemi e lividi dal corpo

Proprio il potassio, dona a questo frutto strabilianti doti antinfiammatorie e lenitive.

Con l’avanzare dell’età la cute si assottiglia e diventa maggiormente esposta alle lacerazioni. Basterà applicare sulla zona del corpo ferita o arrossata una poltiglia, ottenuta dalla buccia di questo frutto, per far sparire tutti gli inestetismi cutanei.

Usando la buccia della banana per una settimana si potranno ottenere enormi benefici, i risultati non tarderanno ad arrivare.