Il Ministero della Salute ha stilato un vero e proprio vademecum per come risparmiare energia con il frigorifero. Questo elettrodomestico non manca in nessuna abitazione, anzi ci sono delle famiglie che addirittura ne posseggono due. Dunque scopriamo perché usando il frigorifero in un determinato modo il risparmio in bolletta è certificato.

Il vademecum del Ministero della Salute contiene i consigli da seguire per ottenere una riduzione sulla bolletta elettrica e parallelamente dare lunga vita al frigorifero. Come tutti sanno, questo elettrodomestico è tra i più costosi e per questo conviene usarlo con attenzione in modo da non avere sorprese che possano gravare sul bilancio familiare.

Primi passi per risparmiare energia

Tenere il frigorifero ad una temperatura tra i 4 e 5 gradi è consigliato al pari di collocare l’elettrodomestico lontano da fonti di calore così come aprire e chiudere lo sportello il meno possibile.

Il frigorifero ha vari comparti e la temperatura non è uguale dappertutto. La parte più bassa, quella dove è posizionata la mensola sopra il cassetto della verdura è la parte più fredda del frigorifero. Invece lo sportello è la zona meno fredda dell’elettrodomestico.

La tecnologia, inoltre, ha introdotto delle importanti novità, proprio per garantire una temperatura costante in tutto il frigorifero. Quelli di nuova generazione hanno diversi sistemi di refrigerazione e dunque è sempre bene dare uno sguardo attento al libretto delle istruzioni.

Usando il frigorifero in un determinato modo il risparmio in bolletta è certificato

Non tutti gli alimenti hanno bisogno della stessa temperatura per essere conservati, perciò bisogna sistemare il cibo nei comparti più adatti. Per esempio la carne e il pesce dovrebbe stare nella parte più fredda, dunque nel comparto sopra il cassetto della verdura. Nella parte centrale dell’elettrodomestico meglio posizionare uova, creme, dolci, latticini ed alimenti aperti di imminente conservazione.

Invece bibite e burro devono essere sistemati nello sportello, una delle zone più calde del frigorifero.

Un errore da evitare è quello di tenere in frigorifero prodotti scaduti oppure sovraccaricare troppo l’elettrodomestico. Questo per far in modo che l’aria fredda possa circolare liberamente e non avere ostacoli nella distribuzione della temperatura.

Cosa non mettere nel frigorifero

Non tutti gli alimenti vanno nel frigorifero, come ad esempio gli agrumi che con il freddo potrebbero perdere alcune caratteristiche. Anche il pane con la temperatura bassa potrebbe diventare raffermo e difficilmente mangiabile. Inoltre gli alimenti caldi devono essere banditi dal frigo perché generano bruschi innalzamenti e condense.

Il Ministero della Salute ha voluto quindi rendere note a tutti le azioni da compiere per ottenere effettivi benefici ed il risparmio in bolletta è sicuramente vincolato anche a come si usa il frigorifero.