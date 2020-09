Usa un calzino vecchio come rimedio contro il vetro appannato dell’auto. Ecco come. Quanto è fastidioso e pericoloso avere il vetro della macchina appannato? Molto, soprattutto se è notte oppure se si sta viaggiando con il sole in faccia. In tale caso la vista della strada può essere veramente inferiori rispetto agli standard. Quando il vetro di una macchina si appanna ovviamente non è colpa di nessuno e poco ci si può fare. Questo succede perché la temperatura fuori è inferiore rispetto a quello dentro. In macchina, quando fa freddo, si tende a creare l’effetto “bue e asinello”. Che quindi respirando si va a creare un microclima all’interno della vettura

Il metodo più comune che noi tutti usiamo quando il vetro è appannato è quello di accendere l’aria calda oppure di aprire un po’ il finestrino. Ma avete mai provato con un vecchio calzino? Il trucco è geniale e soprattutto funziona. È un video che sta spopolando in rete dove questo famoso youtuber spiega passo per passo come fare. E ora ve lo spiegheremo anche noi.

Calzino vs vetro appannato

Prendete un vecchio calzino, assicuratevi che non ci siano buchi e mettete dentro della sabbia per gatti. Per forza la sabbia per gatti, perché all’interno vi sono i cristalli di silicio che giocano un ruolo importante contro il vetro appannato. Usate un singolo calzino perché l’altro vi servirà in un secondo momento. Ovviamente di quelli grandi, non quelli piccoli. Riempite il calzino con la sabbia e fate poi un nodo. Prendete poi l’altro calzino e ricoprite il calzino pieno di sabbia. Ora che è pronto potete metterlo sotto il sedile oppure sul cruscotto. I cristalli di silicio all’interno del prodotto per gatti, grazie alle loro capacità disidratanti e assorbenti, riescono a fermare il processo di appannamento, assorbendo l’umidità.

