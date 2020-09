Usa questo sale speciale fatto in casa per combattere l’ipertensione.

Soffrire di ipertensione può diventare un problema davvero serio. Bisogna attuare dei validi accorgimenti per combatterla. È fondamentale, infatti, prendersi cura di sé. La nostra salute deve sempre essere al primo posto.

Dunque, se soffri di ipertensione, ci sono delle cose che devi fare. L’attività fisica è fondamentale. E lo è anche l’alimentazione. Evitare di assumere il sale, per esempio, è un primo passo. Ma questo ingrediente dà sapore ai nostri piatti. Quindi, cosa possiamo fare per prenderci cura della nostra salute e non rinunciare al gusto? Usa questo sale speciale fatto in casa per combattere l’ipertensione e mangiare saporito al tempo stesso!

I benefici

Conosciamo tutti le fantastiche proprietà benefiche dell’aglio. Bene, ecco la sorpresa. Può aiutarci anche a combattere l’ipertensione. Ci sono due metodi per usarlo. Il primo è il seguente. Mangia due spicchi d’aglio a digiuno al mattino e bevi un bicchiere d’acqua. Capiamo che questo metodo sia un po’ estremo, ma allo stesso tempo è davvero efficace. Se non doveste riuscire a reggere il sapore, nessuna paura. Aggiungete a questa soluzione delle foglie di menta!

Il secondo, invece, consiste nel realizzare un sale a base d’aglio. Vediamo come fare.

Ecco come realizzare il sale all’aglio

Ti basterà avere 5 spicchi d’aglio e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Sbuccia gli spicchi d’aglio e soffriggili in una padella con l’olio. Quando li vedrai diventare dorati, spegni il fuoco e mettili in un recipiente di vetro. Assicurati di eliminare l’olio in eccesso. Solo così rimarranno croccanti! Conservali in questo recipiente finché non dovrai salare un piatto. Quando dovrai farlo, ti basterà grattugiare uno degli spicchi. Sentirai che aroma fantastico!

Si tratta di un trucco particolare e originale che darà sapore ai tuoi piatti. Dunque, usa questo sale speciale fatto in casa per combattere l’ipertensione. Non te ne pentirai!