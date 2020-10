Siamo alla perenne ricerca del modo migliore per perdere peso. Tra diete e attività fisica, spesso trascuriamo il metodo di cottura. Questo è, infatti, fondamentale per perdere peso al meglio. Non vogliamo, però, rinunciare al gusto e ai piatti che ci piacciono. Che fare per non mangiare minestrine e verdure bollite? Usa questo metodo di cottura se vuoi dimagrire senza rinunciare al gusto.

Tutti i benefici della cottura al vapore

Sì, la cottura più sana per perdere peso è quella al vapore! Questo metodo ci permette di preparare cibi la cui consistenza ricorda un pò quella che otteniamo con la bollitura. In confronto a questo metodo, però, la cottura a vapore ha molti benefici in più. Quando facciamo bollire un cibo, le sue sostanze nutritive si disperdono nell’acqua. Al vapore, invece, è, appunto, il vapore a passare attraverso il cibo e a cuocerlo. In questo modo, non si perderà nessuna sostanza.

La prova la darà il colore! Le verdure cotte al vapore mantengono colori forti e squillanti, segnali di tutti i nutrienti ancora presenti. La cottura al vapore consente, inoltre, di controllare di più lo stato di cottura. A seconda della consistenza che ci piace, possiamo fermare la cottura in qualsiasi momento. Perché però questo metodo non ci fa rinunciare anche al gusto?

Meno calorie nei nostri piatti preferiti

La cottura al vapore ci permette, infatti, di cuocere cibi che sarebbe impossibile bollire. Senza quindi farci rinunciare al gusto! Dimentichiamo, quindi, riso in bianco e broccoli. Il vapore ci offre la possibilità di cuocere versioni meno caloriche dei nostri piatti preferiti. La cottura a vapore, dunque, si può sostituire spesso a quella in padella o in forno, andando così ad eliminare drasticamente l’uso di olio. Usa, dunque, questo metodo di cottura se vuoi dimagrire senza rinunciare al gusto!

Per sperimentare piatti gustosi ma con poche calorie possiamo affidarci alla cucina asiatica. La cucina cinese, ad esempio, è ricca di piatti al vapore. Proviamo quindi involtini e ravioli, ricchi di nutrienti e di sapore. Ma non solo! Possiamo provare versioni al vapore di pesce, carne, legumi e perfino frittate.