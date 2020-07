Grande preoccupazione in Usa dove nella giornata di ieri sono stati individuati oltre 46.000 nuovi casi di coronanvirus. A tal proposito il responsabile della task force contro il coronavirus alla Casa Bianca, l’immunologo Anthony Fauci, ha detto al Congresso di essere preoccupato per il nuovo balzo dei casi in Texas e in Florida. Aggiungendo che la riapertura delle scuole dipenderà dalla dinamica della pandemia e dai siti in cui si trovano gli stessi edifici scolastici.

Salgono le attese dl settore manifatturiero e i mutui nel mese di giugno

Nonostante ciò, il Presidente Trump non ferma la corsa dell’economia. Sale oltre le attese il PMI manifatturiero nel mese di giugno. L’indicatore è risultato pari a 49,8 punti, in aumento rispetto al precedente 39,8 punti (la previsione era 49,6 punti). Crescono anche le richieste settimanali di mutui che, nella settimana conclusa il 26 giugno. Segnano -1,8%, in aumento rispetto al precedente -8,7%. Tuttavia L’occupazione nel settore privato statunitense a giugno è aumentata meno delle attese. Sono stati creati 2,369 milioni di posti di lavoro rispetto allo scorso maggio, mentre le stime erano per un rialzo di 2,5 milioni di unita’.

Usa, non si ferma la corsa dell’economia. Rally di Fedex e Pzifer

A Wall Street intanto il Dow Jones è in movimento laterale a 25788 punti (-0,10% circa). Il Nasdaq avanza dello 0,58% a 10.117 punti, lo S&P 500 sale dello 0,42%, a 3.113 punti circa. Con la sessione odierna, parte ufficialmente il terzo trimestre del 2020.

Investi nel crowdfunding immobiliare con la nuova piattaforma Bridge Asset! - Scopri di più »

Fedex ai massimi pre-Covid

L’azionario made in Usa riporta un trend positivo, grazie alla speranza su un vaccino anti-COVID-19 prodotto dal colosso farmaceutico Pfizer. Pfizer (NYSE: PFE) ha reso noto infatti che i risultati della sperimentazione del vaccino contro il coronavirus si sono confermati positivi. Immediati gli acquisti sul titolo, balzato di oltre +5% all’inizio della sessione. Boom nella sessione odierna anche per il titolo FedEx, che vola di oltre +19% (livello record dalla fine di febbraio) a 159,75 dollari. La società specializzata nel servizio di consegna internazionale di pacchi ha riportato un risultato di bilancio, nel quarto trimestre fiscale, migliore delle attese. Il balzo del titolo ha contribuito al rialzo dell’indice Dow Jones Transportation Average.