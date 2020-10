Usa l’olio di oliva per avere una manicure perfetta. Le numerose proprietà dell’olio d’oliva sono innegabili. Non riguardano solamente la preparazione degli alimenti, per lo più. In cosmetica, infatti, può infatti tornare decisamente utile. E rivelarsi, quindi, non solo essenziale nella cucina mediterranea, ma anche come buon rimedio naturale. In questo modo, potrai sfoggiare una manicure perfetta. Chiaramente, si consiglia questo rimedio solamente in caso non sussistano particolari problemi interessanti mani ed unghie. In una circostanza del genere, bisogna infatti affidarsi a rimedi appositamente ideati e raccomandati da un professionista. La cosmetica cosiddetta naturale esiste, è praticata e funziona in taluni casi. Bollarla tutta aprioristicamente come pseudo-scienza è sbagliato tanto quanto ritenerla l’unico rimedio possibile.

Per le mani

Prepara un impacco di olio d’oliva e limone, applicalo sulle unghie e massaggia bene ed in seguito proteggi le mani con dei guanti di cotone per 20-30 minuti, per poi risciacquare. Otterrai delle mani morbidissime! Inoltre, sappi che il limone, da solo, è ottimo per rimuovere le macchie di nicotina dalle unghie. Non è raro, infatti, che il colore di queste ultime sia giallognolo negli individui che fumano assiduamente. Oltre ad avere uno sgradevole odore. Applicando questo rimedio, è possibile quindi risolvere questi due problemi in un batter d’occhio.

Per idratare le cuticole e rinforzare le unghie

Perché non provare a massaggiare le unghie con dell’olio caldo, in maniera tale da idratare e nutrire la pelle? Essendo un emolliente naturale, inoltre, può essere utile in particolare modo a prendersi cura delle proprie cuticole. La loro idratazione contribuisce, nel complesso, alla buona salute delle unghie. L’operazione deve chiaramente essere ripetuta più volte in diversi giorni per potere avere effetto. Dopo un lungo e approfondito massaggio, le mani devono essere risciacquate accuratamente. In questo modo, si otterranno delle unghie più forti e dure.

Rendere le unghie più dure