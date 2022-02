Molte volte il nostro corpo ci manda dei segnali per farci capire il nostro stato di salute. La maggior parte delle volte, però, non siamo abituati ad ascoltarci. Spesso infatti ci hanno insegnato a non lamentarci e a lasciar perdere eventuali malesseri. Questi atteggiamenti però potrebbero rischiare di prolungare ed esasperare le problematiche da cui siamo affetti. Per questo oggi parliamo di una di queste che, per quanto sia elementare, potrebbe portare a delle conseguenze molto spiacevoli. Infatti, presentare delle urine scure, secchezza delle fauci e problemi motori dovrebbe farci scattare un meccanismo di allarme. Vediamo insieme quale potrebbe essere la causa che porta a questi sintomi.

L’importanza dell’acqua per il nostro organismo

Stiamo parlando della disidratazione. Questa può avvenire gradualmente e per vari motivi. Però quando si verifica per lunghi periodi di tempo è molto pericolosa e potrebbe addirittura portare alla morte del soggetto. Si stima infatti che si può sopravvivere più a lungo fronteggiando la scarsità di cibo rispetto a quella dei liquidi. In generale è consigliata una dose standard di 2 litri al giorno, quantità che però può variare a seconda del sesso, dell’età e delle condizioni di salute del soggetto. L’Humanitas consiglia di evitare bibite gasate o zuccherate, che non pongono rimedio a questo problema.

Urine scure, secchezza delle fauci e problemi motori potrebbero essere dovuti alla carenza di questo fondamentale elemento prezioso come l’oro

Ma come capire se ci si ritrova in questa situazione? Il primo segnale fisiologico è ovviamente la sete. Però questo, al pari della fame, può essere sottovalutato o falsato dalle proprie valutazioni psicologiche. Un segno più evidente sono le urine che si colorano di un giallo più scuro del solito, associate ad un minor impulso di recarsi in bagno. Un altro modo per capirlo è la sensazione che si crea in bocca: sentire le fauci e la lingua più secche potrebbe essere un segnale riconducibile alla disidratazione.

Infine, nei casi più gravi, si potrebbero anche verificare dei problemi di tipo motorio. Quindi se si sospetta di avere questo genere di problema è meglio confrontarsi con uno specialista, soprattutto se si è affetti da diarrea o da altri problemi che causano ulteriori perdite di liquidi. Allo stesso modo suggeriamo di non cadere nella tendenza opposta, ovvero l’iperidratazione. Questa infatti potrebbe rivelarsi ugualmente dannosa.

