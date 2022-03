Il mese di aprile, come spesso accade, ci porterà anche la Pasqua. Seppure questa non abbia un giorno fisso come il Natale, statisticamente si festeggia quasi sempre nel quarto mese dell’anno. Il complicato calcolo che porta alla scelta del giorno nasce addirittura nel 325 dopo Cristo, nel Concilio di Nicea, vera e propria pietra miliare della cristianità.

Quest’anno cadrà il 17 di aprile, quindi tra poco più di due settimane. Già fervono i preparativi per il pranzo pasquale, anche se, a differenza del Natale, non è detto che debba essere trascorso in famiglia. Come proverbio recita, infatti, “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, è più facile che questa festività abbia dei riti diversi. Si può scegliere di festeggiarla in ristoranti o agriturismi oppure in qualche città d’arte o di sfruttare le vacanze scolastiche per godersi il primo mare con la famiglia.

I dolci della tradizione sono tipicamente tre. Le uova pasquali, regalo preferito dai bambini, con cioccolato consumato, poi, dai genitori. La classica colomba, simbolo di pace e universalmente riconosciuta come dolce pasquale. Infine, soprattutto al Sud, la pastiera, una bontà infinita che ha abbondantemente superato i confini della Campania.

Oggi, però, vogliamo proporre un’altra opportunità per chiudere al meglio un pranzo pasquale. Le ciambelline di Quaresima, veramente facili da preparare e davvero golose da gustare. Eccone gli ingredienti:

150 grammi di farina manitoba;

100 grammi di farina 00;

50 ml acqua;

2 uova;

60 grammi di zucchero;

40 ml di olio di semi;

2 grammi di lievito di birra fresco.

Uova, pastiera e colomba sono la tradizione, ma ecco uno squisito dolce di Pasqua da preparare in pochi minuti e spendendo pochi soldi

Prendiamo un pentolino, riempiamolo con 50 ml di acqua e mettiamolo sul fuoco. Quando sarà giunto a una temperatura compresa tra i 35 e i 40 gradi, spegneremo la fiamma. Scioglieremo nell’acqua intiepidita il lievito insieme a un cucchiaio di zucchero, mescolando bene.

Lasciamo riposare per una decina di minuti, fino a quando osserveremo una leggera schiuma in superficie. Quindi, andremo ad aggiungere un uovo intero, un tuorlo e l’olio di semi, amalgamando bene il tutto.

Mettiamo il composto in una ciotola sufficientemente capiente. Successivamente, andremo a versare le due tipologie di farina. Dovremo mescolare bene in modo da creare un impasto fluido. Poi lo metteremo sul tavolo da lavoro e proseguiremo con le mani, fino a quando andremo a creare una palla che avvolgeremo in uno strofinaccio. La dovremo riporre in un luogo asciutto, preferibilmente dentro il forno, per farla lievitare un paio d’ore abbondanti.

Passato questo tempo, andremo nuovamente a lavorare l’impasto con le mani, formando una dozzina di palline, che andremo ad appiattire, unendone poi i vertici. Creeremo le forme che più ci piaceranno per formare le ciambelline. Mettiamole sulla carta da forno e lasciamole lievitare ancora per una trentina di minuti abbondanti.

Quindi, le andremo a spennellare con l’albume rimasto e metteremo a cuocere a una temperatura di 180 gradi per venti minuti circa. Lasciamo raffreddare bene prima di servire. Uova, pastiera e colomba sono la tradizione, ma queste ciambelline di Quaresima non saranno da meno, per concludere al meglio un pranzo pasquale.

