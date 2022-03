Le uova sono un alimento molto utilizzato in cucina, ideali da consumare singole, ma anche da utilizzare per la preparazione di ricette più elaborate come la carbonara, le frittate piuttosto che per la preparazione di creme e dolci.

Le uova sono ideali da portare in tavola come secondo piatto facile e veloce, geniale quando abbiamo poco tempo e non abbiamo pensato a cosa preparare per cena.

A seconda dei nostri gusti possiamo decidere di consumarle in diversi modi, strapazzate, sode, alla coque, ma anche fritte o in camicia.

Le uova sembrano un alimento facile da cucinare tuttavia durante la cottura necessitano di qualche piccolo e indispensabile accorgimento. Infatti basta un minuto in più per cambiare la consistenza della propria cottura e passare da un uovo alla coque ad un uovo sodo. Ma come fare per preparare delle perfette uova in camicia?

Uova in camicia perfette in meno di 2 minuti con 1 metodo facile ed efficacissimo e senza sporcare pentole o padelle

Per preparare delle deliziose e impeccabili uova in camicia ci sono diversi metodi. Quello più diffuso è la cottura in acqua bollente. Infatti basterà procurarsi una pentola con dell’acqua e portarla a bollore. Aggiungere all’acqua del sale e dell’aceto e con l’aiuto di un mestolo girare l’acqua in maniera tale da creare un vertice al centro del quale va riposto l’uovo crudo. Lasciar cuocere per 2 minuti l’uovo senza mai girarlo e solo successivamente scolarlo con l’aiuto di una schiumarola.

Un metodo semplice quello dell’acqua bollente in pentola, che però spesso non riesce sempre a tutti. Per tale ragione oggi vorremmo proporre un metodo più veloce per la preparazione dell’uovo in camicia, il microonde.

1 alleato in cucina

Preparare l’uovo in camicia al microonde è un gioco da ragazzi. Infatti basterà mettere mezzo bicchiere di acqua tiepida in una tazza a cui aggiungere un cucchiaio di aceto di mele o di vino.

Aprire l’uovo e metterlo nella ciotola da riporre poi in microonde, avendo cura di coprirla con un piatto. Per una consistenza del tuorlo morbidissima cuocere per 1 minuto e 20 secondi. Altrimenti se si preferisce un tuorlo più cotto aumentare la cottura fino a 40 secondi. Togliere l’uovo dal microonde e servire, accompagnato da una fetta di pane da inzuppare goduriosamente nel tuorlo.

Dunque uova in camicia perfette in meno di 2 minuti senza sporcare pentole e padelle.

Curiosità culinarie

Le uova in camicia anche dette affogate altro non sono che delle uova dove in cottura l’albume ingloba e riveste interamente il tuorlo che all’interno rimane semi liquido.

