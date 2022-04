Uova di Pasqua d’oro per il Sagittario e cascata di soldi per Leone e Scorpione grazie a Plutone

Abbiamo tutti sentito molte volte l’espressione della gallina delle uova d’oro. La sentiamo in relazione a un’attività o a una persona caratterizzata dalla ricchezza e dal continuo accumulo di denaro.

In particolare, questa gallina era la protagonista di una favola di Esopo che deponeva ogni giorno un uovo tutto d’oro. Il suo proprietario decise di uccidere la gallina perché pensava di trovare ancora più oro al suo interno. Invece, quando la uccise scoprì che al suo interno era uguale a tutte le altre e perse molti soldi. Morale della favola: meglio accontentarsi.

Ecco, vediamo se questo insegnamento può rivelarsi utile per alcuni segni dell’oroscopo. Infatti, ci saranno uova di Pasqua d’oro per il Sagittario, cascata di soldi per Leone e tantissima fortuna per lo Scorpione.

Due dei tre segni di fuoco sono benedetti dalle stelle. Infatti, il Sagittario e il Leone spesso vanno di pari passo perché hanno dei caratteri davvero simili. In questo caso, i giorni subito dopo la Pasqua saranno davvero importanti e fortunati per questi due segni.

Sagittario

Partendo dal Sagittario, i nati sotto questo segno vedranno realizzato almeno uno degli obiettivi che si erano posti a inizio anno. Se non si sono posti alcun obiettivo poco male, dato che Plutone è molto generoso con questo segno e troverà altro modo di soddisfare i loro desideri. Le stelle indicano che ci sarà soprattutto un rappacificamento in casa che, per delle persone sensibili come i Sagittario, vale più dei soldi.

Per quanto riguarda il Leone, invece, la storia cambia. Qui parliamo proprio di soldi perché questo segno ne ha bisogno come il pane. Certo, tutti hanno bisogno di soldi per sopravvivere ma per i nati sotto il Leone in denaro è il mezzo con cui essi trovano la propria felicità.

Infatti, grazie ai soldi il Leone può esprimere a pieno la sua parte di protagonista in ogni momento della vita. Può realizzare i suoi sogni e i suoi obiettivi, spesso condividendo con chi ama le proprie gioie. In questo caso si tratta di una buona notizia di ordine professionale. Tornati dalle vacanze di Pasqua i Leone avranno una bellissima sorpresa in ufficio o nel luogo in cui lavorano.

Scorpione

Infine, lo Scorpione avrà tanta fortuna ma non per meriti propri. Infatti, sembra proprio che i familiari e gli amici dello Scorpione capiranno di dover essere più presenti. Magari con una chiama o con un regalo che lo Scorpione vivrà molto bene. Magari si tratterà di un gratta e vinci vincente.

