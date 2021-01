I germogli di soia sono uno degli ultimi ingredienti importati dall’Asia. Il loro uso nella cucina asiatica è fondamentale e ci sono tantissime ricette che prevedono questo tipo di vegetale. Queste uova con germogli di soia, un antipasto particolare, sono un’occasione per far scoprire ai propri ospiti la bontà di questa verdura. Si può preparare l’insalata di uova con largo anticipo, visto che va consumata fredda. L’aggiunta di maionese poi, dà al piatto una nota delicata, resa ancora più dolce dal sapore caratteristico delle uova e dei germogli di soia.

Vediamo, quindi, come preparare le nostre uova con germogli di soia, un antipasto particolare.

Ingredienti

80 gr di germogli di soia;

4 uova (da fare sode);

2 tuorli freschi a temperatura ambiente;

succo di un limone;

250 gr di olio di semi;

1 cucchiaino di aceto bianco;

sale.

Uova con germogli di soia, un antipasto particolare

Portare a bollore una pentola piena d’acqua salata. Tuffarvi dentro le uova e farle rassodare per circa 9 minuti in tutto. Quando saranno passati i nove minuti, sgusciare le uova e affettarle con l’apposito attrezzo.

Preparare la maionese.

Mettere i tuorli in un recipiente dai bordi alti con l’olio di semi e montare bene. Aggiungere quindi il succo di limone e il cucchiaino d’aceto e continuare a montare il composto, stando bene attenti che non impazzisca. Quando la maionese avrà raggiunto la giusta densità, metterla da parte e preparare il piatto da portata. Prendere i germogli di soia, sciacquarli e sgocciolarli del loro liquido di conservazione.

Preparare dunque il piatto da portata: mettere un cucchiaio di maionese in ogni piatto sul fondo, magari appiattendola un po’ col cucchiaio per dargli una forma. Disporre sopra la maionese le fettine d’uovo, aggiungere quindi i germogli di soia e disporre un altro cucchiaio di maionese che andrà a coprire i germogli di soia. Se lo si desidera, si può aggiungere un’insalata semplice, condita con del semplice olio o aceto. Le nostre uova con germogli di soia si conservano bene in frigo fino alla messa in tavola.