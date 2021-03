HERA è un’utility quotata a Piazza Affari da comprare subito per un rialzo di almeno il 30%. A parte le indicazioni dell’analisi grafica, il titolo presenta interessanti spunti che fanno propendere per l’acquisto del titolo.

Ad esempio, il P/E di HERA è pari a 11,8 da confrontare con il 19,5 medio del settore di riferimento. Anche gli analisti che coprono il titolo sono molto ottimisti. Il consenso medio, infatti, è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25%. Inoltre la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Altro punto di interesse per gli investitori di lungo periodo è il rendimento del dividendo che storicamente si è sempre mantenuto sopra il 3%.

L’unico problema da segnalare è legato alla situazione finanziaria dell’azienda che è caratterizzata da un certo indebitamento e non ha margini di investimento significativi.

Un’utility quotata a Piazza Affari da comprare subito per un rialzo di almeno il 30%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 11 marzo a quota 3,11 euro in rialzo dello 0,97% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Al momento non si vedono grossi problemi nel proseguimento del rialzo in corso che nel lungo periodo ha come massima estensione area 5 euro. Nel medio periodo, invece, la massima estensione del rialzo si trova in area 4 euro. Ci sono, quindi, i presupposti per un rialzo di almeno il 30%.

Un segnale negativo si avrebbe nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 2,946 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile

