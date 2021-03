Usiamo talmente tanto WhatsApp che ormai pensiamo di conoscerlo alla perfezione. In realtà, le cose non stanno esattamente così. Ci sono, infatti, dei segreti nascosti in questa applicazione di cui pochissimi sono a conoscenza. Ma, scoprendole, potremo davvero guadagnare tempo prezioso e rendere ogni conversazione più veloce. Dunque, ecco un’utilissima funzione di WhatsApp che quasi nessuno conosce ci farà risparmiare tantissimo tempo.

La scorciatoia per avere sempre le persone con cui parliamo di più sulla prima pagina

Tutti noi abbiamo dei contatti con cui parliamo di più rispetto ad altri. Si tratta della normalità. Come nella vita reale, infatti, anche in quella virtuale ci sono dei rapporti più quotidiani. Per parlare con queste persone, però, dobbiamo sempre andare sulla rubrica contenuta in WhatsApp e cercare il loro nome. E, a causa di questa operazione, ogni giorno perdiamo tantissimo tempo. Per evitare ciò, possiamo ricorrere a dei piccoli trucchi. Uno di questi farà apparire i nostri contatti preferiti direttamente sulla home del nostro cellulare.

Come risparmiare tempo su WhatsApp e avere sempre i nostri contatti preferiti a portata di mano

Per creare questa piccola scorciatoia e avere i nostri contatti più recenti in prima pagina, basterà seguire questi passaggi. Clicchiamo sui tre puntini verticali che si trovano in alto a destra quando apriamo una chat. Ora, scegliamo “Altro” e noteremo che si aprirà un secondo menù sulla pagina. Clicchiamo su “Aggiungi Collegamento” e andiamo a vedere cosa appare sulla home del nostro telefono. Vedremo il nostro contatto preferito lì accanto alle applicazioni. In questo modo, ogni volta che vorremo scrivergli, ci basterà cliccare sulla Home, senza dover aprire l’applicazione di messaggistica. Perciò, ecco un’utilissima funzione di WhatsApp che quasi nessuno conosce ci farà risparmiare tantissimo tempo. Adesso che ne siamo a conoscenza, potremo sfruttarla per parlare con le persone che sentiamo ogni giorno. E non dovremo cercarle in continuazione in rubrica!

Approfondimento

Bisogna fare attenzione quando si riceve questo messaggio su WhatsApp, perché è una nuova truffa