Le giornate sempre ricche d’impegni richiedono un primo pasto con cui fare il pieno di energia. La colazione è da sempre il primo pasto importante della giornata. Con questi obiettivi nasce il “caffè proteico” anche conosciuto come “proffee”. Questo rappresenta un’ottima bevanda energizzante per una colazione proteica e perfetta per iniziare la giornata con il massimo delle forze. Ecco qualche informazione su come preparare un perfetto caffè proteico.

Che cos’è un caffè proteico

Come suggerisce lo stesso nome il proffee consiste nell’aggiunta di proteine alle diverse tipologie di caffè. È possibile infatti usare quest’ultimo sotto forma di moka, di caffè americano, di caffè solubile o espresso. Anche il comune cappuccino rappresenta una forma di caffè proteico, ma molti non conoscono tutte le varianti esistenti. Le ragioni per cui abbinare caffeina e proteine sono tante. Questo accostamento brucia i grassi, accelera il metabolismo e contribuisce alla perdita di peso se abbinato a una dieta salutare e costante esercizio fisico.

Possibili combinazioni per prepararlo

Il caffè proteico rappresenta un’ottima bevanda energizzante per una colazione proteica e perfetta per iniziare la giornata con il massimo delle forze. La scelta della proteina da utilizzare varia in base ai propri gusti. La Redazione suggerisce di provare l’accostamento tra caffè e frutta congelata, cannella e burro di noci. È possibile anche aggiungere qualche proteina vegetale.

Oppure è possibile mescolare il caffè a una bevanda vegetale come la soia o l’avena. Questo perché 200 milligrammi di entrambe apportano quasi 10 grammi di proteine al corpo.

In alternativa è possibile mescolare anche il caffè con frullati proteici in polvere. Ovviamente è fortemente consigliato concordare le modalità di assunzione di tutte queste opzioni con uno specialista di fiducia. Solo così è possibile calcolare il giusto apporto di proteine senza esagerare con zuccheri e grassi.

Il ruolo delle proteine

È sempre importante apportare la giusta quantità di proteine al corpo. Questo non significa eccedere nel proprio fabbisogno naturale. La quantità solitamente ideale di proteine è di circa 20 grammi a colazione. Non bisogna neppure sottovalutare che esistono alcune controindicazioni nell’assunzione del caffè per alcuni soggetti. Queste ragioni rendono ancora più importante il contribuito di un medico nutrizionista in grado di personalizzare l’alimentazione secondo le esigenze specifiche.

