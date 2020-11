Oggi illustriamo ai nostri lettori un’occasione unica e rara per entrare al rialzo su un titolo azionario che ha perso il 95,7%.

La storia delle quotazioni dei mercati azionari insegna che c’è una probabilità del 100% che accadano determinati eventi. C’è il 100% dei casi che un titolo azionario dopo un ribasso tornerà a salire e, il 100% che dopo un rialzo si avrà un fase di ribassi. Questo se frattanto l’azienda quotata non subirà un delisting o fallimento. Quindi è solo questione di tempo e i ribassi ei rialzi possono durare a volte anche per anni. Questo fa capire che quando si investe sui mercati azionari, oltre ai grafici si deve fare uno scrupoloso studio dei fondamentali dell’azienda e andare a leggere almeno i bilanci degli ultimi 4 anni e seguire poi di volta in volta le comunicazioni societarie. Un elemento/indicatore da monitorare e tenere sempre sotto controllo sono i debiti. Una percentuale in aumento e quando questi tendono ad essere superiori agli utili e/o ai fatturati è un elemento da valutare con grande attenzione e potrebbe celare una struttura societaria poco equilibrata e in difficoltà.

Come gestire il tuo portafoglio d'investimento in un periodo di volatilità?

Un’occasione unica e rara per entrare al rialzo su un titolo azionario che ha perso il 95,7%

Ci riferiamo al titolo Unicredit (MIL:UCG) che in questo momento quota a Piazza Affari a 7,994 in ribasso dell’1,28%. Nell’anno 2007 il titolo ha raggiunto il massimo a 186,11 e nel corso di quest’ anno il minimo dal 1994 a 6,012. Il bottom è stato segnato? Potrebbe essere ma si dovrà procedere pe step.

L’attuale situazione economica incide in modo fortemente negativo sul core business e sugli utili della società ma forse il fondo è “stato davvero grattato”.

Quali sono i livelli da monitorare con grande attenzione?

Una chiusura di questa settimana superiore ai 7,598 sarebbe un primo segnale rialzista degno di nota. Quindi, comprare il titolo se questa settimana chiuderà su livelli superiori ai 7,598. Incrementare in chiusura mensile superiore a questo livello e mantenere per anni.

Potrebbe essere questo uno dei più grandi affari per i prossimi anni. Come al solito la parola agli eventi.