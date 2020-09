OpenJobMetis è uno tra i migliori 5 titoli azionari italiani pronto a raddoppiare le sue quotazioni. Come abbiamo fatto a selezionare questi cinque titoli azionari?

Per ciascuna società abbiamo considerato la sua valutazione, la sua situazione finanziaria, la crescita passata degli utili e le loro prospettive di crescita, e la politica dei dividendi. Ciascuna categoria è a sua volta composta da sei sottocategorie, per cui il punteggio massimo ottenibile è 30.

Seguendo questo criterio la classifica ottenuta è Banca Generali, Cellularline, Italian Wine Brands, OpenJobMetis e Orsero.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 30%. La sottovalutazione diventa ancora più importante se si considera la valutazione del titolo utilizzando criteri che utilizzano i multipli di mercato quali il PE, PEG o PG. In questi casi, infatti, i multipli di OpenJobMetis sono circa un fattore 3 inferiori a quelli del settore di riferimento. Ci sono, quindi, ampi spazi di apprezzamento.

Quali sono le prospettive secondo l’analisi grafica per uno tra i migliori 5 titoli azionari italiani pronto a raddoppiare le sue quotazioni

Il titolo OpenJobMetis (MIL:OJM) ha chiuso la seduta del 8 settembre a quota 5,96 euro in rialzo dell’1,36% rispetto alla seduta precedente.

Poiché il controvalore medio scambiato giornalmente è tra i 30.000 e 40.000 euro, sul giornaliero dominano le fluttuazioni, per cui gli esperti del nostro Ufficio Analisi hanno iniziato lo studio del grafico a partire dal time frame settimanale.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista ed ha già raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 6,673 euro. Il raggiungimento di questo traguardo ha determinato un ritracciamento che si è fermato sul primo supporto utile in area 5,653 euro. L’aspetto interessante e importante è che quest’ultimo livello sta reggendo molto bene alla pressione ribassista . Rimangono intatte, quindi, le probabilità di un prosieguo al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura, Da notare che il potenziale rialzista del titolo è superiore al 100% e che è supportato da un segnale del BottomHunter.

Time frame mensile

Sul questo time frame valgono le stesse considerazioni fatte per il settimanale.