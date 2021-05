Ci sono tanti sistemi per rimettersi in forma che non ci resta che scegliere fra le tante possibilità. La corsa, la ginnastica in palestra, il nuoto in piscina, lo yoga in casa e tanti altri. Tuttavia invece che stancanti e ripetitivi esercizi uno studio scientifico ci conferma che bastano pochi minuti al giorno di quest’attività semplice e piacevole per essere in forma.

Le attività più in voga

Sono varie le possibilità per rimettersi in forma dopo la pausa invernale che ci ha visto per molta parte del tempo in casa. Fra le diverse attività lo yoga è certamente il più casalingo di tutti. Antichissima disciplina indiana, lo yoga affascina con i suoi movimenti dolci. Gli esercizi si eseguono senza sforzarsi ed è questa la principale differenza con la maggior parte delle discipline occidentali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Molto praticata anche la corsa, che è sostanzialmente un esercizio del tutto naturale poiché in qualche modo segue la natura stessa. Correre è un’attività che gli animali condividono con l’uomo. Sono molte gli effetti positivi della corsa lenta che permette di ossigenare a fondo il corpo. Da farsi con le dovute accortezze e possibilmente al di fuori di ambienti inquinati.

C’è poi tutta l’attività che si pratica in palestra e che serve a potenziare le capacità muscolari e di resistenza. Fra queste vi sono alcuni sport che promuovono la socialità come il calcio, il volley e il basket.

Uno studio scientifico ci conferma che bastano pochi minuti al giorno di quest’attività semplice e piacevole per essere in forma

Fra le attività sportive che tutte le fasce d’età possono praticare vi è quella di camminare. Sembra una soluzione banale e forse molti la considerano inutile e invece è raccomandata anche dall’OMS. Lo scopo del muoversi e dell’attività fisica è quello di permettere una vita sana. È questa l’idea di uno studio pubblicato su Lancet Neurology. In questo studio si mostra come siano sufficienti 4 ore alla settimana, poco più di mezz’ora al giorno, di camminata per allontanare un problema grave di salute come l’ictus. Anzi lo studio rivela che più aumenta l’età e più efficace è la passeggiata e la sua capacità di migliorare la salute.

Una notizia che sicuramente ci aiuterà ad apprezzare meglio la vita.