Per fortuna scienza e medicina non si sono concentrate esclusivamente sulla pandemia. Tanti ricercatori e altrettanti atenei hanno comunque continuato in questi mesi a sperimentare e trovare nuovi accorgimenti per la nostra salute. Uno studio americano rivela perché camminare in queste zone permette di prevenire tantissime malattie, ritrovando anche il benessere di coppia. Secondo l’università della California, una passeggiata nei boschi, oltre ai soliti benefici, permette alla coppia di ritrovare anche l’intimità. Vediamo con i nostri Esperti i risultati di questo studio, che ha ancora una volta come protagonista il beneficio della passeggiata.

Un gesto che abbiamo riscoperto per forza

Diciamoci pure la verità: camminare prima della pandemia non era una passione di tutta la popolazione mondiale. Oggi, dopo mesi di unica attività permessa è diventato lo sport per eccellenza. Eppure, nella sua semplicità e nella sua disponibilità immediata, molto spesso, non approfittiamo di tutti i suoi benefici. Ma, uno studio americano rivela perché camminare in queste zone permette di prevenire tantissime malattie. Verrebbe scontato pensare che passeggiare nei boschi sia salutare. Aria pura, immersione nella natura, silenzio intervallato solo dai rumori degli animali. Tutto concorre a far sì che una passeggiata del genere tonifichi tutto il nostro organismo. Vero, ma perché farebbe bene anche alla coppia?

Una sperimentazione diretta

Dopo aver condotto una ricerca su un gruppo di donne nella fascia d’età dei 50 anni, gli studiosi americani hanno incredibilmente scoperto che la passeggiata nei boschi:

aumenta il desiderio di passare qualche ora da soli con il partner;

una volta terminato l’incontro amoroso, preceduto dalla passeggiata, la sensazione di benessere della coppia sarebbe notevolmente maggiore.

In pratica, prima e dopo, passeggiare nei boschi col proprio partner permetterebbe a mente e fisico di ritrovare un equilibrio perfetto. Tanto che, mentre In Italia abbiamo il proverbio che” una mela al giorno leva il medico di torno”, in alcune zone degli Stati Uniti, la mela è sostituita dalla passeggiata. Decisamente: paese che vai e usanza che trovi.

