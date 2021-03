Oggi gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno scovato per i lettori una ricetta fai da te incredibile per realizzare in casa uno struccante naturale. Bastano pochi semplici ingredienti e un procedimento alla portata di tutti. Cinque minuti di tempo, un po’ di buona volontà e il gioco è fatto!

Ci sono alcune piccole raccomandazioni da tener presente. Il risultato finale della ‘ricetta’ sarà un prodotto senza conservanti. Questo vuol dire che non potrà essere utilizzato per più di un paio di giorni. Per cui meglio prepararne piccole dosi alla volta, perché dopo due giorni si dovrà gettare e sostituire, e bisognerà lavare e disinfettare bene il barattolo nel quale lo si conservava.

Alcune raccomandazioni

Con queste istruzioni per uno struccante naturale fai da te da realizzare in casa con pochi semplici ingredienti bisogna avere ben presente alcune cose. L’olio di cocco con aggiunta di acqua va benissimo come prima fase di una doppia detersione. È opportuno accompagnarlo sempre con struccanti sicuri e testati per una pulizia del viso profonda. Il consiglio è di utilizzarlo solo sul viso e le labbra, mentre per gli occhi è opportuno acquistare prodotti specifici per una zona del viso così delicata.

Infine, lo spirito con cui si realizzano questi rimedi naturali è anti spreco ed ecologico. Un ulteriore suggerimento per ridurre l’impatto sull’ambiente è quindi utilizzare i dischetti di cotone lavabili o un panno in microfibra. Materiali che sono, appunto, riutilizzabili e non usa e getta come il cotone idrofilo.

Il procedimento

Per uno struccante naturale fai da te da realizzare in casa con pochi semplici ingredienti occorrono dell’olio di cocco e un detergente viso biologico a propria scelta. Mescolare in un bicchiere 4 cucchiai di olio di cocco, un cucchiaio e mezzo di detergente viso biologico e un cucchiaio d’acqua. Con una frusta amalgamare energicamente fino a ottenere una sorta di spuma albumosa. Lasciar riposare in frigo per una notte. Ecco realizzato un ottimo burro struccante, ecologico e fai da te!