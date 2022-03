Il guazzetto di cozze è un piatto semplice ma molto gustoso, che accontenta tutti i palati. Sarà perché l’Italia è circondata dal mare, ma gli italiani amano molto il pesce sia nelle sue preparazioni classiche sia nelle varianti più originali. La ricetta che proponiamo è un guazzetto con qualche ingrediente speciale che abbiamo copiato agli chef. I grandi cuochi amano da sempre sperimentare e contaminare le ricette classiche per creare preparazioni che solleticano il palato.

Pochi ingredienti di qualità

Questo piatto può essere servito come antipasto, in abbinamento a crostini di pane o fette di pane tostato. Oppure come primo piatto di mare per condire la pasta o anche come secondo piatto di pesce accompagnato da polenta bianca.

Per uno strepitoso guazzetto di cozze da veri chef sono necessari ingredienti di qualità. Nella scelta delle cozze controlliamo che sulla fascetta siano riportati lo stabilimento di depurazione, la data di raccolta e quella di confezionamento. Le cozze, infatti, sono particolarmente esposte all’inquinamento e il loro sapore dipende anche dalla provenienza. Particolarmente pregiate sono le cozze sarde. Questi molluschi dovrebbero essere venduti vivi. Per controllarne la freschezza basta toccarli. Infatti, dovrebbero subito chiudere le valve.

Ingredienti per 4 persone:

1 kg e ½ di cozze;

semi di finocchio q.b.;

1 peperoncino rosso secco;

2 spicchi di aglio;

1 bicchierino di brandy;

il succo di 1 arancia;

olio extravergine di oliva q.b.;

alcune fettine di limone e arancia;

crostini di pane q.b.;

sale q.b.

Uno strepitoso guazzetto di cozze da veri chef potrebbe superare in bontà la classica impepata e risolvere il problema della cena

Per preparare il nostro piatto iniziamo dalla pulizia delle cozze. Assicuriamoci che siano tutte chiuse e buttiamo quelle rotte o aperte. Poi eliminiamo il bisso, il filamento che fuoriesce dalle valve, e togliamo le impurità grattando la superficie con una paglietta nuova. Laviamo accuratamente in acqua corrente. In un largo tegame antiaderente scaldiamo l’olio e lo spicchio d’aglio e facciamo rosolare leggermente. Uniamo le cozze, i semi di finocchio, il peperoncino a piccoli pezzi e un pizzico di sale. Copriamo il tutto con un coperchio e alziamo la fiamma per far aprire i molluschi.

Quando le cozze saranno tutte aperte, aggiungiamo il succo di arancia e il bicchierino di brandy. Lasciamo insaporire per 5 minuti. Serviamo in tavola con fettine di arancia e limone e crostini di pane. L’aroma intenso delle cozze e quello delicato del succo di arancia solleticano le papille gustative e ci invitano a gustare un vero capolavoro culinario.

