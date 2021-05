Recentemente, in una visita dal vivaista di fiducia, ci siamo infilati in una discussione sui miti e le tradizioni legati alle piante. Ovviamente, viviamo in un’epoca talmente concreta e pratica, da prendere questi discorsi col sorriso sulle labbra. Eppure, giusto per fare l’esempio, ci hanno raccontato che la cipolla è la coltivazione perfetta per mantenere lontane da casa le persone che portano sfortuna. Ecco, quindi uno straordinario poker di piante in grado di attirare fortuna, salute e ogni tipo di bene sulla casa di chi le acquista e le nutre con amore. Vedremo con i nostri Esperti questa mini-guida per attirare tutte le fortune possibili sotto il nostro tetto.

Partendo da una pianta protagonista del momento

Sta fiorendo proprio in questo momento una delle coltivazioni più affascinanti in assoluto: il ciliegio. Chi ha la fortuna di abitare in campagna e in prossimità dei campi che ospitano queste piante, rimarrà estasiato ogni volta che le vede. Oltre, ovviamente ad approfittare poi del succo meravigliosamente dolce e dei benefici per la salute legati a questo frutto. Ma, secondo antiche tradizioni, anche una piccola pianta di ciliegio nel nostro giardino, attirerà sulla casa tutta la forza dell’amore e della passione. Grazie alla ricchezza di ferro in esso contenuta e al suo colore rosso.

Il limone e la sua longevità

In uno straordinario poker di piante in grado di attirare fortuna, salute e ogni tipo di bene sulla casa di chi le acquista e le nutre con amore, non poteva mancare il limone. Tutti conosciamo le proprietà di questo agrume e i 1000 benefici che si hanno bevendo un bicchiere di acqua assieme al suo succo alla mattina. Forse, il ragionamento è scontato, ma una pianta di limone nel nostro giardino, porterà potenza e longevità alla famiglia.

Se le abbiamo in giardino non tagliamole

Se in un angolo del nostro giardino abbiamo le ortiche, non tagliamole, a meno che non sia necessario, perché secondo la tradizione allontanano le tensioni negative. E, non dimentichiamo, come ricordiamo nell’articolo di approfondimento, che questa pianta così bistrattata è invece un’autentica alleata per la nostra salute.

Una pianta di prezzemolo non solo per le patate

Chissà quanti di noi tengono sul poggiolo o nel giardino una piantina di prezzemolo, sempre comodo e profumato in cucina. Un’erba aromatica, capace di mantenersi integra e fresca anche da surgelata, e, che secondo le antiche credenze, favoriva la fertilità. Non solo, perché sciamani e medici dell’età che fu, utilizzavano il prezzemolo per allontanare dal corpo spiriti e presenze negative. Uno straordinario poker di piante in grado di attirare fortuna, salute e ogni tipo di bene sulla casa di chi le acquista e le nutre con amore.

