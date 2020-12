Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Durante le festività natalizie si cerca di sperimentare nuove ricette da proporre per i giorni di festa. Questo abbinamento strano e gustoso a base di pesce è un piatto di facile esecuzione che porterà una ventata di novità soprattutto per gli amanti di cozze e vongole.

Ingredienti per 4 persone

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

350 g di maccheroni

2 carciofi

400 g tra cozze e vongole

prezzemolo fresco

peperoncino

un rametto di rosmarino

un cucchiaio di succo di limone

un cucchiaio di burro

due cucchiaio di olio EVO

sale q.b.

Uno strano e gustoso abbinamento per un piatto a base di pesce di facile esecuzione

Procedimento

Raschiare e lavare accuratamente cozze ed eliminare ogni residuo di sabbia dalle vongole.

In un tegame capiente sciogliere il burro e aggiungere le cozze e le vongole, coprire con un coperchio e lasciar cuocere a fuoco vivo finché i gusci non si saranno aperti. Far raffreddare e togliere i molluschi dai loro gusci lasciandone alcuni interi e metterli da parte.

Ne frattempo pulire i carciofi eliminando le parti esterne e i gambi e tagliarli a fettine abbastanza sottili. Per non farli annerire immergerli in acqua fredda con un cucchiaio di succo di limone.

Porre sul fuoco un tegame capiente dove si dovrà versare un cucchiaio d’olio e il peperoncino tagliato a pezzetti e far rosolare. Successivamente, aggiungere i carciofi scolati ed asciugati e lasciarli insaporire.

Coprire il tegame e lasciar cuocere finché i carciofi non saranno teneri e aggiungere un pizzico di sale. A fine cottura aggiungere il prezzemolo e rosmarino tritati finemente e tenere in caldo la preparazione.

Nel frattempo cuocere i maccheroni in abbondante acqua salata a cottura al dente e versarli nel tegame con i carciofi. Infine unire le cozze, le vongole, mescolare delicatamente e far saltare in padella per qualche minuto a fuoco vivace.

Come antipasto o contorno da servire insieme ai maccheroni questa ricetta semplice e con pochi ingredienti è una alternativa gustosa.