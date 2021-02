La ricerca di uno stile di vita sano che comprenda attività fisica e buon cibo è un obiettivo a cui tutti noi dovremmo puntare. Infatti la nostra salute può dipendere da questo. Tuttavia anche questa sana e importante ricerca nasconde un lato oscuro a cui fare estrema attenzione. Uno stile di vita sano non deve mai diventare un’ossessione.

Ortoressia

Il rischio che si corre infatti è di cadere in un disturbo alimentare davvero molto particolare: l’ortoressia, che può anche diventare ortoressia nervosa. In cosa consiste? L’ortoressia è il bisogno ossessivo di cibo sano. Un conto è cercare di mangiare sano, che è un obiettivo davvero nobile. Un altro è la ricerca maniacale di cibo biologico, non contaminato, di cui si conosce la provenienza precisa, non animale, ipocalorico, ecc. Chi cade in questo disturbo alimentare non ammette nessun tipo di eccezione alla rigida dieta che si impone, neppure nelle occasioni di festa. Addirittura pur di non sgarrare si saltano i pasti. Infatti quando la persona malata mangia un cibo “malsano” si sente subito in colpa; di conseguenza si punirà e inizierà a sviluppare la forte paura di ammalarsi.

Quali sono i rischi

Uno stile di vita sano non deve mai diventare un’ossessione. L’ortoressia è particolarmente pericolosa perché si nasconde dietro a un comportamento all’apparenza sano. Inoltre spesso chi soffre di questo disturbo lo fa partendo da una dieta iniziata per buoni motivi (salute, perdita di peso). Ma da una dieta spesso si rischia di passare a una più rigida e si finisce in un vortice di ossessione.

Questo problema è ovviamente psicologico, ma ha forti ricadute sia sulla sfera della salute sia su quella sociale. Il rischio maggiore ovviamente è quello di eliminare intere categorie di alimenti perché considerati impuri. Così facendo probabilmente non si assumeranno abbastanza proteine, carboidrati, amidi, fibre, ecc. Il fisico e l’organismo ne risentiranno e la salute sarà in pericolo.

Un lato più nascosto di questo disturbo alimentare porta invece problemi alla sfera sociale. Infatti l’ortoressia ha tra le sue conseguenze anche l’isolamento sociale perché l’ossessione di mangiare sano diventa più forte di qualsiasi cosa. Per questo probabilmente chi ne è afflitto difficilmente uscirà per un pranzo o una cena con gli amici. A lungo andare poi saranno anche gli altri a evitare di invitare una persona che non riesce ad apprezzare il cibo e anzi ne è ossessionata. Inoltre chi soffre di ortoressia spesso vuole convincere gli altri ad essere altrettanto rigorosi, diventando anche piuttosto insistente.