Il pesce è il grande protagonista delle nostre tavole, soprattutto ne periodo natalizio. Spesso però prepariamo sempre la stessa ricetta, perché a corto di idee. Oggi vedremo come portare in tavola un secondo piatto che stupirà tutti. Il procedimento è semplicissimo e in totale ci vorranno soltanto 20 minuti. Così porteremo in tavola un piatto gustoso e originale.

Uno squisito secondo piatto a base di pesce da leccarsi i baffi

La ricetta di cui parleremo oggi è a base di triglia. Una variante che piacerà a tutti e delizierà anche i palati più esigenti. La triglia con cipolle rosse e uvetta. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

600 g di filetti di triglia;

2 cipolle rosse;

olio di oliva;

40 g di uvetta;

sale q.b.

Procedimento

Se non abbiamo i filetti già puliti, bisognerà prepararli. Quindi togliamo testa, interiora e lisca alle triglie e sfilettiamole. Tagliamo anche le cipolle. Prendiamo una padella, mettiamo un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva e due cucchiai di acqua e le cipolle tagliate. Le facciamo stufare per una decina di minuti. Poi aggiungiamo l’uvetta precedentemente ammollata. Se l’acqua si ritira troppo, aggiungerne dell’altra. Ma avendo cura che sia calda.

È arrivato il momento di aggiungere i filetti di triglia. Li mettiamo in padella dal lato della pelle. Lasciamo cuocere per un’altra decina di minuti, e aggiungiamo il sale. E il piatto è pronto. Uno squisito secondo piatto a base di pesce da leccarsi i baffi. Una sana alternativa alle solite fritture. Che non deluderà nessun commensale. Con il suo sapore delicato, la triglia si sposa benissimo con la cipolla rossa. Ed ecco uno squisito secondo piatto a base di pesce da leccarsi i baffi. E con l’uvetta che darà al piatto la giusta dose di gusto. Se si preferisce optare per la carne, perché non provare a preparare uno squisito spezzatino?