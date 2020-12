Per gli amanti del pollo che hanno la necessità di variare il proprio menù, questo ingrediente può fare la differenza. Il gusto particolarmente invitante del mandarino, renderà questa pietanza assolutamente da provare per la particolarità della nota dolce e colorata che renderà il pollo squisito.

Un altro piatto molto invitante è il pollo alle mele, che lascerà tutti i commensali a bocca aperta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

pollo 1 Kg

300 g di mandarini sbucciati

50 g di uva passa

50 g di lamelle di mandorle

1 bicchiere di vino liquoroso

2 cucchiaini di peperoncino

un cucchiaino di pepe bianco

5 cucchiai d’olio extravergine d’oliva

uno spicchio d’aglio

sale

un mestolo di brodo vegetale

15 g di fecola di patate

mezzo cucchiaino di zenzero in polvere

un bicchiere di panna da cucina

20 g di burro

Uno squisito pollo al mandarino da provare subito

Procedimento

In un recipiente inserire l’uva passa con un bicchiere di vino e lasciare in ammollo per circa 20 minuti. Prendere il pollo, lavarlo, asciugarlo e dividerlo in pezzi. In un piatto mescolare un cucchiaino di sale insieme al peperoncino dolce e il pepe e strofinare con questa miscela tutti i pezzi di pollo.

Far riscaldare l’olio in una padella e adagiarvi dentro i pezzi di pollo e lasciarli soffriggere per circa 10 minuti da entrambi i lati.

Successivamente aggiungere l’aglio sbucciato con un po’ di sale, il mestolo di brodo bollente e lasciar cuocere il tutto per 30 minuti. Dopo aggiungere l’uva passa ben sgocciolata e strizzata e continuare la cottura per altri 5 minuti.

Quando il pollo sarà cotto si potrà toglierlo dal recipiente e disporlo su di un piatto e tenere in caldo.

Sciogliere in una tazza la fecola di patate con un po’ di acqua fredda e incorporarla velocemente al fondo di cottura del pollo. Farlo cuocere per qualche secondo unendo anche lo zenzero in polvere, gli spicchi di mandarini e la panna.

Nel frattempo, in una padella far sciogliere il burro, aggiungere le lamelle di mandorle e lasciarle tostare per qualche instante. Infine cospargere sui pezzi di pollo il condimento, decorare con le mandorle e servire caldo.