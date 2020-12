Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si potrà tornare a viaggiare sarà d’obbligo un salto in Svezia per assaggiare in loco questi deliziosi dolci e inebriarsi del loro profumo di cannella. Stiamo parlando dei “kanelbulle“, girelle alla cannella diffusissime in Nord Europa ma amatissime anche nel resto del mondo dove sono conosciute come “cinnamon rolls”.

Decisamente perfette per il periodo natalizio rappresentano un dolce soffice e profumato che stupirà tutti.

Preparare questi dolci non sarà difficilissimo ma potrà occorrere un pò di tempo per via dei vari passaggi necessari. Queste girelle, perfette da consumare a colazione o per delle merende, sono composte da un misto di zucchero, glassa e cannella.

La cannella, soprattutto, renderà la cucina profumatissima e aiuterà a creare la perfetta atmosfera natalizia: uno squisito dolce di Natale soffice e profumato che stupirà tutti.

Gli ingredienti

Di seguito gli ingredienti per venti girelle:

a) 100 grammi di zucchero;

b) 1 kg di farina 00;

c) 8 grammi di lievito di birra secco;

d) 7 grammi di sale fino;

e) 200 ml di acqua;

f) 200 ml di latte parzialmente scremato;

g) 100 grammi di burro;

h) tre uova.

Per aromatizzare:

a) 200 grammi di zucchero;

b) 30 grammi di cannella in polvere.

Preparazione

Per prima cosa bisognerà sciogliere il burro in una casseruola a fuoco lento. In una ciotola andranno poi versati e mescolati insieme la farina, lo zucchero, il lievito di birra e il sale.

Utilizzando un’altra ciotola bisognerà unire l’acqua, il latte, l’uovo e il burro fuso. Sempre mescolando con un cucchiaio di legno si sarà pronti ad aggiungere agli elementi liquidi il composto di farina precedentemente preparato. Il composto, così ottenuto, andrà impastato a mano fino ad ottenere una sfera omogenea.

Consiglio per valutare la perfezione dell’impasto: quando, impastando, le mani resteranno pulite il composto sarà perfetto.

A questo punto, bisognerà riporre l’impasto in una ciotola imburrata e lasciarlo lievitare per circa un’ora, fino al raddoppio del volume, a temperatura ambiente.

Mentre l’impasto lievita si dovrà preparare, mescolando gli ingredienti in una ciotola, il misto di zucchero e cannella perfetto per aromatizzare.

Una volta lievitato, bisognerà spianare l’impasto con un matterello fino ad ottenere un rettangolo che andrà aromatizzato con burro fuso, cannella e zucchero.

Il passaggio successivo è il più delicato: si dovrà arrotolare l’impasto facendo attenzione a non schiacciarlo. Questo rotolo dovrà, poi, essere tagliato in rotelle di circa 2/3 cm di spessore.

Dopo aver steso la carta da forno sulla teglia, e averla aromatizzata con il restante zucchero, bisognerà sistemare le girelle che dovranno ancora lievitare mezz’ora.

Una volta lievitate, andranno cotte in forno preriscaldato a 180 gradi per circa trenta minuti. Prima di servirle bisognerà decorarle con la glassa.

La glassa va preparata mescolando insieme zucchero a velo e acqua fredda.

Questi dolci si conserveranno tranquillamente un paio di giorno a temperatura ambiente.

Ecco uno squisito dolce di Natale soffice e profumato che stupirà tutti. Oltre a questo, per chi ama la cannella, si consigliano anche questi biscotti zenzero e cannella.